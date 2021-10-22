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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzelyalı imar plânları çözüm için bakanlık görüşlerini bekliyor

İHA

Güzelyalı imar plânları çözüm için bakanlık görüşlerini bekliyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Güzelyalı 1/ 1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânını anlattı.
Yıldıztepe’de düzenlenen basın toplantısına, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Mudanya’da mahkemelerin iptal kararları sebebiyle plânlarda sorunlu süreçler yaşandığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, Mudanya’nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir kent plânlamasının Mudanya Belediyesi tarafından hazıranan Güzelyalı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânı ile ortaya çıktığını söyledi.
Mudanya’nın uzun yıllardır beklediği Güzelyalı 1/ 1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânının bir daha iptâl edilmemek üzere hazırlandığını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, planların yeniden yapım süreci ve gelinen aşamayla ilgili proje demokrasisi geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra bir algı sürecine girdiğini belirten Başkan Türkyılmaz, “Büyükşehir Belediyesi bu plân ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar plânının Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanması ve meclise göndermesi gerektiği konusunda kamuoyuna yanlış bir bilgi vermişti. Mudanya Belediyesi olarak plânın iptâline dair yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Gelinen aşamada planların tekrar iptâl olmasını engelleyecek, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için bütün gerekçeler ortadan kaldırıldı” dedi.
Büyükşehir suç işliyor
Doğru plânlama yaparak mağduriyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Hayri Türkyılmaz, “Geçmişte yapılan 9 adet plân 56 kez iptâl edilmiş, yine aynısı yapılarak farklı bir sonuç beklenebilir mi? Bugüne kadar yapılmış yanlış uygulamalardan yer sahipleri, daire alanlar, iş yapan müteahhitler mağdur olmuş. Bugüne kadar yapılan yanlışları düzeltip, en az mağduriyet anlayışıyla hayata geçirelim istedik. Büyükşehir Belediyesi hazırladığını söylediği planda en önemli kurum Tarım Müdürlüğü’nden görüş alınmamış. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 1/5000’lik planlar yanlış, Zeytin Kanunu’na göre ‘planları yeniden yapın’demiş. Plânlar onaylı bir şekilde Büyükşehir’e gitti. Büyükşehir’e sunduğumuz planlar Mudanya’nın yüzde 89’uydu. Yüzde 11’lik kısımdaki yer sahipleri şu an mağdur durumda. 447 hektarın 47 hektarında tarımın olumsuz görüşü var. Bu 138 parsele denk düşüyor. Bunların 30’una ruhsat verilmiş. 350 kişi mağdur edilmiş. Büyükşehir’in dediğini yaparsak 350 kişi 1350’ye çıkacak. Mağduriyetlere yenilerini eklemeyelim. İlgili bakanlıklardan görüş istedik. Büyükşehir’in dediğini yaparsak, Büyükşehir suç işliyor. 1/5000’lik planlara göre 1/1000’lik plânları yaparsak suça ortak olmuş olacağız. İçişleri Bakanlığı’na yazılarımızı yaptık. Cevap bekliyoruz. Bütün çalışmalarımızı tamamladık, meclise sunduk. 5 Kasımda yapacağımız meclis toplantısına yetişirse eğer, 5 Kasımda onaylanarak Büyükşehir’e sunulacak” ifadelerini kullandı.
Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Şehir Plâncısı Belinda Erişçi bir sunum yaptı. Erişçi, “Mahkemenin iptal gerekçelerinden biri, 6 adet kurumdan görüş alınması ve güncel olmayan verilerin plana yansıtılmasıydı. Buna istinaden imar kanunu ve mekân plânları yapım yönetmeliğine göre, 20 kurumdan görüş aldık. Çoğu uygun görüş verdi.
İlk olarak çalışma Ekim 2020’de uygun bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı meclisinde değiştirilerek onaylandı. İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak 2020 yılının aralık ayı ile 2021’in Ocak ayı arasında askıya çıkarıldı. 798 askı itirazı geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran toplantısında dosya incelenmeksizin 1/1000 ölçekli Güzelyalı revizyon uygulama imar planının üst ölçekli nazım imar planına göre hazırlanması için belediye meclisine iade edildi. Tarım İl Müdürlüğü, 95 tarihli 3573 sayılı Zeytin Kanunu diye belirttiğimiz kanuna istinaden plân sınırlarının düzenlenmesini istedi. Yani 95’ten sonra imara açılan alanların plandan çıkarılmasını isteyen bir görüş verdi. Bu konuda olumlu hiçbir sonuç alamadık. Son olarak kamu yararı alınması için bir görüşmemiz oldu. Bu talebimiz ile ilgili de Zeytinlik alanlara ilişkin Zeytin Kanununda taşınmazların izinlendirilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi. Tarım İl Müdürlüğü’nün görüşü ve Zeytin Kanununa istinaden plandan çıkarılması gereken zeytinlik alanlar, plan kapsamında gösterildi. Biz 1/5000 ölçekli nazım imar plânını inceledikten sonra Tarım İl Müdürlüğü’ne görüş sorduk. Ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için görüş alınmadığını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan görüşe uygun revize edilmesini istemiştir. 798 askı itirazları değerlendirildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynen iade edildi. Biz de belediye meclisimize havale ettik” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz basın toplantısının ardından inşaat çalışmaları süren Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

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