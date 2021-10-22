Gıda fiyatları hazır yemek sektörünün belini büküyor

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor. Hızla artan mâliyetler sebebiyle zor durumda kalan hazır yemek sektörü, ekstralar hariç 4 kap mönü fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini savunuyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye’de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor.Şu anda hazır yemek sektörüçok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.

Gıdada önlenemeyen fiyat artışlarının yanı sıra, genel giderlerinin de sürekli yükseldiğini dile getiren Coşkun Dönmez, önce 6 ay, sonra 3 ayda bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalan hazır sektörünün, bundan sonra fiyatlarını aylık belirlemek zorunda kaldığını belirtti. Başkan Dönmez, şunları söyledi:

“Resmî enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları sebebiyle sektör firmaları ayakta kalmakta zorlanıyor. Yemek firmaları, faaliyetlerini sürdürebilmek için kâr etmek durumunda. Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, 3 ayda bir yaptığımız fiyat güncellemesi bile sektörün içinde bulunduğu zor durumu kurtarmaya yetmiyor. Neredeyse her gün artan gıda fiyatları sebebiyle hazır yemek sektörü firmaları olarak bundan sonraki süreçte fiyatlarımızı her ay güncellemek zorundayız. Çünkü mevcut menü fiyatıyla ayakta kalamayız. Bugün için ekstralar hariç 4 kap yemeğin fiyatı en az 15 lira olmalı.”

Fiyatlar neden yükseliyor?

Coşkun Dönmez, açıklamasında gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerinden de bahsetti. Dönmez küresel ısınmaya bağlı kuraklık, sel baskınları, don gibi tabiat olaylarının dünya genelinde ziraî üretimin azalmasına sebep olduğunu söyledi. İklim değişikliklerinin sebebiyet verdiği olumsuzluklara son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarının da eklenmesiyle gıda fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğine vurgu yapan başka Dönmez, “Doğal âfetler ve pandemi sebebiyle ziraî üretim düşerken, tarım ülkeleri ihracat yapmadı. Batılı ülkeler gıda depolamasına gittiler. Türkiye’de bu yaz özellikle ziraî üretimin yoğun olduğu bölgelerde binlerce hektar ormanı küle çeviren yangın felâketleri, tarım ve hayvancılıkta büyük bir kayba sebep oldu. Döviz de tırmanınca çoğu ürünü ihraç etmeye başladık. Bu ise gıdada fiyatları tırmandırıyor” dedi.

Coşkun Dönmez, ithalata dayalı tarım politikalarının Türkiye’deki gıda enflasyonu tırmandırdığını, döviz kurundaki artışa bağlı olarak dışarıdan adeta enflasyon ithal edildiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.