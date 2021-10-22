Bursaspor’un Balıkesirspor’e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Balıkesirspor’a konuk olacak olan Bursaspor, rakibine karşı büyük üstünlüğü var. Yeşilbeyazlılar, 8 resmi maçta 5 galibiyet aldı.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında çok kritik bir maça çıkacak. Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak olan yeşilbeyazlı takım, rakibine karşı ciddi bir üstünlüğü var. Bursa ekibi, 8 resmî maçta karşı karşıya geldiği kırmızıbeyazlı takıma karşı 5 galibiyet elde etti. 2 kez sahadan mağlup ayrılan Bursaspor, bir kez de rakibi ile berabere kaldı. Yeşilbeyazlılar, bu maçlarda 16 gol attı, 8 gol yedi.

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