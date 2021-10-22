Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa´da başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa´da başlıyor

DHA

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa´da başlıyor


BURSA, (DHA) Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları´nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, kasım ayında Bursa´da yapılacak. Fuar, katılımcılarla ziyaretçileri fiziksel fuar ortamının yanı sıra ilk defa dijital platform üzerinden bir araya getirecek.TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 27 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi´nde düzenlenecek. 40´ın üzerinde ülkeden ve 50´ye yakın sanayi şehrinden 30 binin üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar liralık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.İMALAT SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ FUARDAN İZLENECEK19´uncu Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12´nci Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18´inci Uluslararası Otomasyon Fuarları´nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa´da buluşturmaya hazırlanıyor. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.GENİŞ COĞRAFYADAN İŞ İNSANLARI FUARA GELİYORFuarda ayrıca TÜYAP Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine URGE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları yürütülüyor."FİZİKSEL VE DİJİTAL ORTAMDA VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİ YARATACAĞIZ"Endüstri 4.0 ile dijital açılım süreci başlatan makine imalat sektörünün daha da derinleştirdiğini belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu sene sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi.Sektörün ticaret hacmini destekleyeceklerini söyleyen Ersözlü, "Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 350´ye yakın firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında hem de tüm fuarlarımızda uyguladığımız Business Connect Platformu üzerinden profesyonel ziyaretçilerle dijital ortamda da bir araya getireceğiz. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri bir araya getirirken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız.  Başta sanayi kentimiz Bursa olmak üzere, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Afyon, Kütahya, Bilecik, Uşak, Antalya, Samsun, Hatay, Balıkesir ve diğer illerden gelecek firma temsilcileri ile yurt dışından gelen alım heyetleri arasında gerçekleşecek iş görüşmeleri ile sektör ihracatına katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak sektörün ticaret hacmini destekleyeceğiz. Katılımcılarla ziyaretçiler arasında oluşturduğumuz iş birliği ortamını, bu sene ilk kez fuarımıza kazandıracağımız Business Connect Programı ile dijitale taşıyarak büyük bir avantaj sunacağız" dedi.KATILIMCILARIN YENİ PAZARLARA AÇILMASI İÇİN FIRSATLAR SUNACAKBUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunacak. Yurt dışı ziyaretçileri, TÜYAP tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden katılımcılarla dijital ortamda bir araya gelebilecek. TÜYAP, Business Connect Platformu´nun eşleştirme sistemini aktif hale getirerek yurt dışı ziyaretçilerin fuar katılımcıları ile görüşmeler yapabileceği kesintisiz iletişim ortamı yaratacak.Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığı fuarda, katılımcılar HES kodunun bulunduğu online davetiye sayesinde girişte bekletilmeden fuar alanına alınacak.  DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA
2021-10-22 16:29:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi kendi ‘ginger’ını üretti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi kendi ‘ginger’ını üretti
Coğrafi işaretli müşküle üzümünde ilk hasat
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli müşküle üzümünde ilk hasat
Büyükşehir’de kültürel buluşma
YEREL HABERLER Büyükşehir’de kültürel buluşma
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, ...
Hocaköy’de 7 sokak beton yolla kaplandı
YEREL HABERLER Hocaköy’de 7 sokak beton yolla kaplandı
Bursa Textile Show’da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı
YEREL HABERLER Bursa Textile Show’da 3 günde 8 bin iş görüşmesi ...
Bursaspor’un Balıkesirspor’e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un Balıkesirspor’e karşı büyük üstünlüğü ...
Doğa sizi çağırıyor Doğa tutkunları Osmangazi’de buluşuyor
YEREL HABERLER Doğa sizi çağırıyor Doğa tutkunları Osmangazi’de ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gıda fiyatları hazır yemek sektörünün belini büküyor
YEREL HABERLER Gıda fiyatları hazır yemek sektörünün belini büküyor
Güzelyalı imar plânları çözüm için bakanlık görüşlerini bekliyor
YEREL HABERLER Güzelyalı imar plânları çözüm için bakanlık ...
ÜÇGE’nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu
YEREL HABERLER ÜÇGE’nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile ...
Üniversite-sanayi işbirliğine bir imza daha
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi işbirliğine bir imza daha
Sütte yeni dönem başlıyor Sütün kalitesine göre fiyat belirlenecek
YEREL HABERLER Sütte yeni dönem başlıyor Sütün kalitesine göre fiyat ...
Deniz otobüsünde cinsel tacize, ilk duruşmada 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Deniz otobüsünde cinsel tacize, ilk duruşmada 4 yıl 2 ...
İplik üretim firması 100 personel alacak
YEREL HABERLER İplik üretim firması 100 personel alacak
BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki farklılıkları kaldırmak için buluştu
YEREL HABERLER BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki ...
İş dünyası dövizdeki kırılganlığın önüne geçilmesini istiyor Dosabsiad Başkanı Nilüfer Çevikel: "Dövizdeki kırılganlığa karşı istikrar kalkanı şart"
YEREL HABERLER İş dünyası dövizdeki kırılganlığın önüne geçilmesini ...
Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak
YEREL HABERLER Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
YEREL HABERLER Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
Yıldırım’da hedef sıfır atık
YEREL HABERLER Yıldırım’da hedef sıfır atık
Nilüfer’den kardeş şehir Gazimağusa’ya ziyareti
YEREL HABERLER Nilüfer’den kardeş şehir Gazimağusa’ya ziyareti
Kestel ve İnegöl'de su kesintisi
YEREL HABERLER Kestel ve İnegöl'de su kesintisi
Eski ayakkabı çalmanın cezası 7.5 sene Yargıtay’dan eski ayakkabı kararı
YEREL HABERLER Eski ayakkabı çalmanın cezası 7.5 sene Yargıtay’dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.