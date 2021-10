Armut bahçelerinde hasat bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. aracılığıyla katma değeri yüksek tarım ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma çalışmaları kapsamında deveci armudunda hasat sevinci yaşandı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve ürünlerin dünya pazarlarına sunulması başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeyi sürdürüyor. Bursa’nın coğrafî işaret tescil belgesi bulunan ürünlerinden deveci armudunda hasat başladı. Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

“Çiftçimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, tarıma ciddi şekilde kafa yorduklarını söyledi. Bu sayede hem üretim kalitesinin, hem de ihracatın giderek arttığını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, özellikle ihracatta sıkıntıya sebebiyet veren armutta ilaç kalıntısına dikkat çekerek, bu konuda çiftçilerin daha şuurlu olması gerektiğine söyledi. Ahududu, yaban mersini, incir ve biberden sonra armut hasadında da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Alinur Aktaş, “Armut özelinde ihracat noktasında ilaç kalıntıları yüzünden sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. İhracat için nasıl ürün istiyorsa, o şeklide üretim yapmalıyız. Ahududu ve yaban mersini ihracatı ile alakalı hiçbir sorun yok. Bu yıl ahududu, yaban mersini ve incir değerini buldu. Büyükşehir olarak tolere etmemize gerek kalmadı. Sadece ay çekirdeği fiyatları konusunda sorun yaşanmıştı. Büyükşehir olarak eksper kontrolüyle alımlara başladık ve fiyatlarda biraz yükselme başladı. Gürsu da armudu ile marka olmuş bir ilçemiz. Armudun, Türkiye üretimi 500 bin tondan fazla. Bunun yüzde 40’dan fazlası Bursa’da üretilmektedir. Bunun da yarıya yakını sadece Gürsu’da üretilmektedir. Bu sene ihracatının fazla olacağına inanıyorum. Bunun için Tarım A.Ş. marifetiyle aracılık edeceğiz. Bursa sanayi ve kültür şehri ama aynı zamada bir tarım şehridir. Ürünlerimizle Türkiye ve dünya sofralarını lezzetlendireceğiz. Çiftçimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de Gürsu Deveci Armudu’nun tanıtımı için gerek mecliste gerekse de Ankara’da çeşitli etkinlikler yaptığını hatırlatarak, hasadın başta Gürsu olmak üzere Bursa ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Kırsal kalkınma faaliyetleriyle her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ilçedeki tonlarca armudun toplanması için yüzlerce mevsimlik işçiye ihtiyaç olduğunu, mevsimlik işçilerin konaklama sorununa çözüm üretmek adına altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türkiye ihracatında ziraî ürünlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, önlerindeki en büyük engelin ise kalıntı sorunu olduğunu ifade etti. Bu sıkıntının aşılması konusunda üreticiye büyük görev düştüğünü anlatan Yazgan, “Bu sıkıntıyı aşarsak başta Bursa olmak üzere tüm şehirlerdeki ürünlerin ihracatı daha fazla yapılabilir. Siyah incirin ihracatında bu sene yaşanan başarının aynısını armutta yapabiliriz. Yeter ki kalıntı sıkıntısını bir an önce çözelim. Bu konuda üreticilerin kurumlarla işbirliği yapmasını istiyoruz. Yumuşak çekirdekli ürünlerin yakın zamanda bir star gibi parlayacağına inanıyorum” dedi.

Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, 2019 yılındaki verilere göre dünya genelindeki armut üretiminde Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, 2022 yılı verilerine göre üretilen 545 bin ton armuttun yüzde 40’ına yakınının Bursa’da üretildiğini söyledi. Gürsu’nun da armutta bir marka değeri olduğunu belirten Aygül, geçen sen Gürsu’da 88 bin ton civarında armut üretimi yapıldığını açıkladı. 2021 rakamları bakıldığında Bursa'dan 19 bin 450 ton civarında armut hasadının yıl boyunca yapıldığını dile getiren Aygül, Tarım İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Törende konuşan Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ve Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Şener desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım A.Ş.’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yeni kurulan Ağaköy Bacıyan Kadın Kooperatifi üyeleri, günün anısına Başkan Alinur Aktaş’a hediye takdim etti. Daha sonra toplanan armutların paketlemesini yapan çalışanlara yardım eden Başkan Aktaş, forklift kullanarak armutları soğuk hava deposuna taşıdı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra armut bahçesine geçerek çiftçilerle beraber hasada katıldı.

