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Bursa'nın Mudanya İlçesinde 250 polisin katıldığı ''drone'' destekli asayiş uygulaması

İHA

Bursa'nın Mudanya İlçesinde 250 polisin katıldığı ''drone'' destekli asayiş uygulaması

Bursa'da 250 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 390 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 19 iş yerine işlem yapılırken, 6 aranan şahıs ise yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesinde 250 personel ve 35 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamalarında Mekanlar ve Umuma açık alanlar denetlendi. Eş zamanlı olarak havadan dron ile takip edildi. Yapılan Uygulamada 390 araç denetlenirken, 7 araca 6 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde 1200 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) 'si sorgulanırken 6 kişinin ise yapılan GBT sorgusunda aranması çıktığı belirlendi. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 28 iş yeri denetlenirken, 17 iş yerine ise yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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