Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da bariyere çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan C.Ö. (20) adlı kadın yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 16 J 2173 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile arkadan gelen B.A. yönetimindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. 16 J 2173 plakalı otomobilden fırlayan C.Ö. refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şeritli yolun 2 şeridini önlem amacıyla trafiğe kapattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde C.Ö.´nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ve M.K. ise ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
C.Ö.´nün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-10-23 08:00:38
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