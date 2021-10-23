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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de geliştirilen pamuk tohumu çeşitleri Zambiya’da tescillendi

İHA

Türkiye’de geliştirilen pamuk tohumu çeşitleri Zambiya’da tescillendi

MAY TohumTAGEM iş birliği ile geliştirilen MAY505 ve MAY344 isimli pamuk tohum çeşitlerinin tescili Zambiya’da gerçekleşti.
Zambiya Tarım Bakanlığı’nın 4 8 Ekim tarihlerinde düzenlediği çeşit tescil toplantısında, iki yıldır denemeleri yapılan MAY505 ve MAY344 çeşitlerinin, yüksek verim ve yüksek adaptasyon performanlarının yanı sıra yüksek çırçır randımanı ve yüksek lif kalite özelliklerinin değerlendirme sonuçlarının sunulmasının ardından, Zambiya Tohum Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü tarafından tescili onaylanarak ülke topraklarında satış yapılabilecek konuma geldi. Türkiye’nin önder pamuk tohumu ıslahçı ve üreticilerinden MAY Tohum, 2008 2013 yılları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile hayata geçirdiği “Pamukta Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları” projesi sonucunda portföyüne dahil ettiği MAY455, MAY505 ve MAY344 çeşitlerinin, MAY Tohum’un ihracat hedefleri doğrultusunda, pamuk ekimi yapılan hedef ülkelerdeki çeşit koruma ve tescil süreçleri hızla devam ediyor.
Tohum tescil ve çeşit koruma çalışmalarına yönelik süreçler hakkında detaylı bilgiler veren MAY Tohum Pamuk Ürün Müdürü Ersin Gözen, “2008 yılında başladığımız pamuk ArGe çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz MAY455, MAY505 ve MAY344, ABD, AB ülkeleri, Orta Doğu ve Orta Asya’dan sonra Afrika ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalite değerleri ile beğeni kazandı. Afrika ülkelerinde 2 yıl önce başlattığımız tescil süreçlerinde ilk olarak Zambiya’da MAY505 ve MAY344 çeşitlerimizin tescili tamamlandı. Kısa zaman içerisinde, iki yıl önce başvurularını yaptığımız Zimbabwe ve Mozambik ülkelerinde de tescillerimizin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.
Özellikle, çok yüksek lif kalite değerlerine sahip yeni pamuk tohum çeşitlerinin ıslahına odaklandıklarının altını çizen Gözen, “MAY Tohum olarak, pamuk ıslah çalışmalarımıza tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerine odaklanıyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitler hem Türkiye’de hem de global pazarda beğeni kazanıyor. Yurt içi pazarda 2021 yılı, çeşitlerimize olan yoğun talepler doğrultusunda oldukça başarılı geçti. Bu yılki yurt içi satış hedefimizin yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Ekimden hasada oldukça iyi performans gösteren çeşitlerimiz, 650700 kilogram/dekar performanslara varan hasat verim sonuçlarıyla da hasatta çiftçimizin yüzünü güldürdü” diye konuştu.
MAY Tohum’un geliştirdiği pamuk çeşitlerinin ihracatına 2017 yılında başlandığını ifade eden Ersin Gözen, ”5 yıl gibi kısa bir sürede, global çapta oldukça geniş bir coğrafyada çeşitlerimiz toprakla buluştu. Gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetleri ve çeşit tescil süreçleri doğrultusunda, pamuk tohumu ihracatımız hızla artan bir ivme ile yükseliyor. 2021 yılı pamuk tohumu ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 168 artış gösterdi. 2021 yılında, yurt içinde ve yurt dışında pazara sunduğumuz MAY344, MAY505 ve MAY455 çeşitlerine yenilerini ekleyerek, pamuk portföyümüzü global pazarda daha rekabetçi olacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de ıslahını gerçekleştirdiğimiz yeni çeşitlerimiz MAY558 ve MAY609’un da yurt dışı tescil ve Islahçı Koruma Hakları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ArGe’mizden çıkan yeni çeşitler vasıtasıyla ihracat rakamlarımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda, bugün, GDO’suz pamuk ekimi yapılan ülkelerde çeşitlerimiz ekiliyor ve ilgili ülkelerde tarla performansları ve lif kalite değerleriyle daha da ilgi çekiyor. Katma değerli tohum ve sınai mülkiyet hakkı kullanımı, yani lisanslama satışları ile ülkemizin ihracat potansiyelini geliştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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