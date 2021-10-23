Bursa’da üretilen farklı tür kabakların yaygınlaşması hedefleniyor Bursa’da üretilen 30 çeşit kabağın tohumları dağıtılacak

Bursa’da üretilen 30 çeşit kabak türünün tohumları çiftçilere dağıtılacak. Kestane ve sakız kabağın yanı sıra diğer kabak çeşitlerinin de yaygınlaşması hedefleniyor.

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin Kent Bostanları'nda yetiştirilen 30 farklı çeşit kabak türünün tohumları alınarak çiftçilere dağıtılacak. 10 santimetreden 30 kilograma kadar ulaşan farklı türdeki kabakların bu yıl hasatları tamamlandı. Ağırlıklı olarak kestane ve sakız kabaklarının yetiştirildiği bölgede, halloween, mama, yılan ve daha farklı kabaklar yetiştirilmesi planlanıyor. Kent Bostanı’nda yapılan denemelerin olumlu sonuç vermesi neticesinde gelecek yıllar bu tohumların çiftçiler tarafından ekilmesi teşvik edilecek.

Bu sene yaklaşık 30 çeşit kabak elde ettiklerini söyleyen Nilüfer Belediyesi Kent Bostanlığında çalışan Selin Gürsan, “Bu sene bu yörede en çok yetiştirilen kestane kabağından, çorbası yapılan halloween kabağına kadar birçok çeşit elde ettik. Çok verimli bir sene geçirip, güzel bir tohum arşivine sahip olduk. Bunların hepsini tohum kütüphanemize ekleyip önümüzdeki sene tohum dağıtımına ilave edeceğiz” diye konuştu.

“Dekoratif olarak da yetiştirilen kabaklar var”

Genellikle yemeklik olan sakız kabağı ve tatlısı yapılan kestane kabağına ağırlık verildiğini ifade eden Gürsan, “Bunların yanı sıra dekoratif olarak yetiştirdiğimiz kabaklar, içerisinde lif olduğu için yetiştirdiğimiz kabaklar var. Bunların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor” dedi.

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