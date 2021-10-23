Şeker tüketimi bağışıklık sistemini savunmasız bırakıyor

Kış aylarında hastalıkların daha çok arttığını belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, yüksek şeker tüketiminin ise bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını söyledi.

Özellikle rafine ve işlenmiş şeker tüketiminin kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Günlük yapılan aktivelere devam edebilmek için kişilerin aldığı enerjinin bir kısmının karbonhidratlardan gelmesi gerektiği bilinmektedir. Fakat karbonhidrat kaynaklarının da basit ve kompleks karbonhidrat kaynakları olarak ayrılması ve en doğru seçimin kişinin kendisinin seçerek hayat kalitesini yükseltmesi adına büyük önem taşımaktadır. İşlenmiş gıdalardan ziyade vücudumuzun işleyişi için asıl ihtiyaç duyulan karbonhidrat kaynaklarına bakacak olursak, meyve, tahıl grubu gıdalar ve kurubaklagiller gelmektedir” dedi.

Günümüzde hazır gıdaya olan eğilimin hızlı arttığını ifade eden Ciğerli, “Vücuda alınan rafine şeker miktarı bu sebeple artmaktadır. Kek, pasta, şekerleme, şekerli içecekler, makarna, pilav, beyaz ekmek gibi basit şeker ve boş enerji kaynağını sıklıkla tüketen kişilerde, 46 saat aralığında vücudun bağışıklığından sorumlu olan akyuvar hücreleri tarafından kullanılabilen C vitamini oranının yüzde 50 oranında düşmektedir. Akyuvar hücrelerinin virüs ve bakterileri etkisiz hale getirebilmek için, vücutta bulunan C vitamini miktarının yeri oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple şeker tüketimi ve kan şekerinin yükselmesi durumunda akyuvar hücreleri vücuda giren virüs ve bakterilerin yalnızca yüzde 75’ini etkisiz hale getirebiliyor. Yükselme eğiliminde olan şeker seviyeleri bağışıklık sisteminde rol oynayan reseptörleri bloke ederek vücudu bakteriyel enfeksiyonlara açık hale getirip savunmasız bırakıyor” şeklinde konuştu.

Basit şekerlerin sindirilmeden direk kana karıştığına dikkat çeken Ciğerli, “Özellikle pasta, börek, meşrubatlar ve çeşitli şekerlemelere katılan basit şekerler kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmektedir. Yükselen kan şekeri, vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterileri tanıyan reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, şeker tüketimine oldukça dikkat etmeliyiz. Mesela tatlı ihtiyacımız olduğunda, tercihimizi taze meyveler, kuru meyveler, bal, pekmez, kompostolardan yana kullanmamız bizi koruyacaktır. Basit şeker ve basit şeker içeren besinlerden uzak durmalıyız” ifadelerini kullandı.

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