Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

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Bursa’da en işlek caddelerinde başıboş şekilde dolaşan atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Başıboş atlar merkez Yıldırım ilçesine bağlı çevre yolunda kameralara takıldı.

Edinilen bilgiye göre, sahipsiz 4 at ana yola çıkarak trafiği felç etti. Ana yolda koşarak ilerleyen 4 at, muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

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