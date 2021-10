(Özel) Araçların girmediği mahalleye atıyla yük servisi yapıyor Şehrin dar sokaklarında her gün tonlarca yükü atıyla taşıyor

Bursa'nın araç girmeyen dar ve dik sokaklarına yükler atlarla taşınıyor.

Osmangazi ilçesinin Alacahırka, İvazpaşa ve Kuzgunluk mahalleleri, dik ve dar sokaklarıyla ünlü. Bazı sokaklara araçlar giremiyor. Araçların giremediği sokaklara ise yükler atlarla taşınıyor. Bu mahallelerde 60 yıldır atıyla yük taşıyan Şerif Ali Yılmaz (72), ilerlemiş yaşına rağmen dik ve dar sokakları atıyla her gün defalarca inip çıkıyor. Kışın yaklaşmasıyla birlikte dar ve dik sokaklara atıyla kömür taşıyor. Taşıdığı yükün tonundan 150 lira ücret alıyor. Her gün bu dik ve dar yolları çıkmaya alışık olan atı ise yolu kendi kendine buluyor. Atlar olmasa araçların giremediği evlerine yük taşımanın çok meşakkatli olacağını belirten mahalleli, hizmetten oldukça memnun görünüyor.

Bu işi 60 yıldır yaptığını ifade eden Şerif Ali Yılmaz, "Kendimi bildiğimi bileli Bursa'nın dar ve dik sokaklarında atımla yük taşıyorum. Bu sokaklar çok dar ve dik. Buraya araçlar giremiyor. Yük taşımak atlara kalıyor. Atımla vatandaşların her türlü ağır yükünü taşıyorum. Ben de atla birlikte bu yokuşları çıkıp iniyorum, sağlığımı bu yokuşları çıkıp inmeye borçluyum. Hiç hastaneye gitmedim. Vatandaşlar yaptığım hizmetten memnun. Atlar olmasa insanlar ağır yüklerini sırtlarında taşımak zorunda kalacak. Şimdi kömürün taşıma zamanı. Kömürün tonunu 150 liradan taşıyorum" dedi.

Evlerine yükü atlarla taşıttıklarını belirten vatandaşlar, "Evlerimizin bulunduğu sokaklara araç girmiyor. Sokaklar dar ve yokuş. Yükleri atlar yardımıyla taşıtıyoruz. Çöpler atlar yardımıyla taşınıyor. Şerif Ali Bey yıllardır bu sokaklarda yük taşıyıp bize hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

