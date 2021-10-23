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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den İnegöl’e dönüşüm desteği

İHA

Büyükşehir’den İnegöl’e dönüşüm desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde 34 senedir hizmet veren ve son depremsellik testini geçemeyen Hükümet Konağı’nın yıkımına destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı sadece yaparak değil, yıkarak da güzelleştireceklerini söyledi. Bursa’nın merkezinde ve 17 ilçesinde altyapıdan sanata kadar birçok alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde olduğu gibi ilçelerde de ömrünü tamamlayan binaların yıkımı için desteklerini sürdürüyor. 1987 yılında İnegöl ilçesinde hizmet vermeye başlayan ve son yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hükümet Konağı, binanın boşaltılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından binanın bir kısmı saniyeler içerisinde büyük gürültüyle yıkıldı. Çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, binanın depreme dayanıksız olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
“Ciddi maliyetlerle kamulaştırarak bir iyilik yapıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesindeki Hükümet Konağı’nın yıkımıyla tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi. Geçmiş dönemde her gelen hakim ve savcı için odaların bölünerek veya koridorların odalara dönüştürülmesiyle yeni yerler oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 2011 senesinde yapılan adliye binasının ilçeye hizmet vermeye başladığını belirtti. Hükümet Konağı’nın artık işlevini tamamladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Hükümet Konağı’nın başka yerde yapılmasıyla bu alan farklı konularda ilçeye hizmet edecektir. Yeni belediye binasının ardından bölge yeni cazibe merkezi olacak. Bina zaten kötü durumdaydı. Aynı şeyleri Bursa merkezde de yapıyoruz. İki kolonu kesmekle koca binaların yıkıldığını görüyoruz. Aslında ciddi maliyetlerle kamulaştırarak bir iyilik yapıyoruz. Bursa’yı sadece yaparak değil, yıkarak da güzelleştireceğiz. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirlerin de yaşayan birer organizma olduğunu, ihtiyaçlara göre adımlar atıldığını dile getirdi. Vadesi dolan binaların değiştirildiğini söyleyen Taban, “Yaklaşık 34 yıllık binanın yıkımını yapıyoruz. Bugün için riskli bir yapı. Daha sağlıklı ve sağlam yapıya dönüşecek. Bölgenin kent meydanına dönüştürülmesi için bir hayal kurmuştuk. Yeni İnegöl Belediye binasının önünde oluşturulacak meydanı büyütmeyi planladık. Şehirler meydanlarıyla anılır. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, tarihi bir kararla 34 yıl hizmet veren binanın deprem mevzuatına aykırı olduğu için yıkımına başlandığını belirtti. Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Arslan, İnegöl’e yakışır ve mimarisiyle örnek bir binayı ilçeye kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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