Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73



Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5, Polonara11, Ahmet Düverioğlu 8, Şehmus Hazer 12, Shayok, İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu, De Colo 18, Bokker 12

1´İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 44-36

3´ÜNCÜ PERİYOT: 62-52

5 FAUL: 38.17 Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 84-73 yendi.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5´inci dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9´uncu dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17´nci dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.

Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24´üncü dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.

Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-10-23 20:53:21



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