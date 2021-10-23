Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73

DHA

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73


Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2
FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5, Polonara11, Ahmet Düverioğlu 8, Şehmus Hazer 12, Shayok, İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu, De Colo 18, Bokker 12
1´İNCİ PERİYOT: 23-21
İLK YARI: 44-36
3´ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
5 FAUL: 38.17 Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 84-73 yendi.
Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5´inci dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9´uncu dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.
İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17´nci dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.
Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24´üncü dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.
Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-10-23 20:53:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil kavşağa ters yönden girdi, 4 araç feci şekilde çarpıştı Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kavşağa ters yönden girdi, 4 araç feci ...
Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü
YEREL HABERLER Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü
İnegöl Futbol Şölenine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER İnegöl Futbol Şölenine ev sahipliği yaptı
Başkan Yılmaz'dan YILMEK'e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan YILMEK'e ziyaret
İnegölspor - Sakaryaspor: 0-5
YEREL HABERLER İnegölspor - Sakaryaspor: 0-5
Bursa Valiliğinden don uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden don uyarısı
Halk otobüsünün önünü kesip, bıçakla camına hasar verdi
YEREL HABERLER Halk otobüsünün önünü kesip, bıçakla camına hasar ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı 20 yaşındaki Ceren Özkükner ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ...
İnegöl Hükümet Konağı’nın yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl Hükümet Konağı’nın yıkımı yapıldı
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları ...
Mustafakemalpaşa'da kitap günleri kapılarını açtı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da kitap günleri kapılarını açtı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında ...
Bilge Kral’a Osmangazi vefası
YEREL HABERLER Bilge Kral’a Osmangazi vefası
Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi
Mustafakemalpaşa'da kitap günleri kapılarını açtı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da kitap günleri kapılarını açtı
Büyükşehir’den İnegöl’e dönüşüm desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den İnegöl’e dönüşüm desteği
Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıldönümünde BUÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıldönümünde BUÜ’de ...
Yıkım kararı alınan hükümet konağı binası, incelemeler sırasında yıkıldı
YEREL HABERLER Yıkım kararı alınan hükümet konağı ...
Yıldırım’lı kadınlara tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım’lı kadınlara tam destek
'Masanın Altında' izleyici ile buluştu
YEREL HABERLER 'Masanın Altında' izleyici ile buluştu
Bursa'da halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da halk otobüsünün camını kıran bıçaklı ...
Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski ...
Yolun ortasında durdu, refüje uçtu
YEREL HABERLER Yolun ortasında durdu, refüje uçtu
Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı Önündeki tıra çarptıktan sonra alev alan tırda meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı Önündeki tıra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.