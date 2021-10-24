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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Kent Hali esnafına Soğuk Zincir Finansal Destek Programı anlatıldı

İHA

Bursa Kent Hali esnafına Soğuk Zincir Finansal Destek Programı anlatıldı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ilebirlikte “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” bilgilendirme toplantısı düzenledi. Hikmet Şahin Kent Hali’nde düzenlenen toplantıya, Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Meclis Üyesi Mustafa Aksu, Genel Sekreter Fehmi Yıldız, KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör, Bursa Kent Hali Sebze ve Meyve Toptancı İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Akyol ile hal esnafı katıldı.
Türkiye’de en fazla kayıp meyve ve sebzede
Programın açılışında konuşan Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, israfın çok ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde gıdanın korunmasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtirken,“Rakamlara baktığımızda maalesef acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Kişisel israfın yanı sıra yetersiz teknoloji, hasat sonrası yanlış depolama ve taşıma süreçleri ürettiğimiz gıdanın yüzde 14’ünün daha ilk aşamada israf edilmesine yol açarken, gıdada en fazla kayıp meyve ve sebzelerde yaşanmaktadır. Verilere göre ülkemizde üretilen meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 50’si çeşitli nedenlerle kayba uğramaktadır” dedi.
“Destek ilegıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor”
Bu kayıpların önüne geçebilmek adına, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı’nın hayata geçirildiğini aktaran İsmail Aslım, “Program kapsamında, üyelerimizin, hal esnafımızın, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi veya soğutucu frigorifik ünite yatırımları için finansal kiralama ve kâr payı masraflarına, KOSGEB tarafından destek sağlanacak” diye konuştu. Bu destekle hem israfın hem de oluşacak kaybın önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Aslım, şartları sağlayan tüm esnafın KOSGEB’in finansal desteğinden yararlanmasını tavsiye etti.
İşletmelere 750 bin TL’ye kadar finansal destek
KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör ise katılımcıları Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı’nın detaylarına ilişkin bilgilendirdi. Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olması ve nace kodunda destek verilen sektörler içerisinde yer alması gerektiğini ifade eden Güngör, “Bu destek programından, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek grupları, sebze veya meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firmaları yararlanabilir. Destek programı kapsamında faiz/kâr payı masrafları için finansal kiralama yapan işletmeye soğuk hava ünitesi için 150 bin TL, toplamda ise azami 750 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilir” dedi.
İlk 6 ayı ödemesiz 36 ay kredi imkânı
Finansal kiralama vadesinin azami ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay olduğunu kaydeden Erkan Güngör, “Destek programının süresi 3 yıl olup, destek kapsamında faiz/kâr payı azami destekleme oranı 10 puandır. Ayrıca finansal kiralama desteği yerli üretim olması kaydıyla 1 adet soğuk hava ünitesi ve 10 adet soğutucu frigorifik kasa için verilmektedir.Başvurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve KOSGEB İl Müdürlüğü’nden kolaylıkla yapılabilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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