60 yaşından sonra hattat oldu Geleneksel hat sanatı ile modern hat sanatını harmanlıyor

Bursa’da 60 yaşından sonra hattat olan emekli grafikerin, geleneksel ile modern hat sanatını harmanladığı sergisi büyüledi.

Hattat İsmail Sezer, geleneksel hat ile modern hat sanatını birleştirerek ortaya farklı eserler çıkardı. Sezer’in gelenek ile modernizmi tuvale yansıttığı eserlerinden oluşan sergisi Ördekli Kültür Merkezi’nde açıldı.

Bursa’da İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik eğitimi aldığını belirten 64 yaşındaki hattat İsmail Sezer, ‘’Bu çalışmalara dört yıl önce başladım. Hat sanatı içimde ukde olarak kalmıştı. Ben de iş hayatımı bitirip emekli olduktan sonra, imam hatip eğitimim ile güzel sanatlar eğitimimi nasıl birleştiririm diye düşündüm. Dört yıllık çalışmalarım sonucunda da bu eserleri ortaya çıkardım. Çalışmalarımın temelinde grafik ve renk var. Beni diğerlerinden ayıran farklılık da budur. Henüz daha yolun başındayım, yapacak çok işim var. Buradaki eserlerden başka tasarım aşamasında olan birçok çalışmam var. Onları da tuval üzerine dökeceğim. Ben hatta farklı bir çizgi getirmek istedim. Modern bir boyut katmak istedim. İşimin temelinde bu kaygılar yatıyor. Çalışmalarım tuval üzerine akrilik, yağlı boya karışımıdır. Bu eserlerin hepsini yapmak dört yılımı aldı. Sergim ücretsiz olarak bir hafta boyunca sürecek, herkesi bekliyorum’’ dedi.

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