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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu

İHA

AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Kükürtlü Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte esnafın sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, “Kükürtlü ile ilgili bir plan çalışması yaptık. Burada dönüşümün başlamasını sağlayarak Kükürtlü’nün eski cazibesini yeniden kazandıracağız” dedi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’nın son adresi Kükürtlü Mahallesi oldu. Bölge esnafı ve mahalle sakinlerinin geniş katılım gösterdiği etkinlikte, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kükürtlü Mahallesi Muhtarı Aynur Balkan ve Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Altıntaş da yer aldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Osmangazi’deki 900 bin kişinin belediye başkanı olarak herkese hizmet üretmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizin işimiz tüm vatandaşlarımız için hizmet üretmek. Bunu da en güzel şekilde yapıyoruz. Türkiye çapında yaptığımız hizmetlerle öne çıkıyoruz. Bunu ben değil taraflı tarafsız herkes söylüyor” dedi.
“Kükürtlü’ye eski cazibesini yeniden kazandıracağız”
Kükürtlü Mahallesi’ni Bursa’nın en eski ve en güzel mahallelerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Kendimizle birlikte yaşadığımız alanları da günün şartları doğrultusunda yenilememiz gerekiyor. Kükürtlü, Çekirge’den sonra kurulmuş, büyümüş ve eskiyince de insanların buradan göç ettiği bir mahalle oldu. Bursa’nın en değerli yeriydi. Osmangazi Belediyesi olarak hazırladığımız plan değişiklikleri ile bu bölgedeki eskiyen yerleri yenileyerek Kükürtlü’nün eski cazibesini yeniden canlandıracağız. Buraya hareketlilik kazandıracağız. Şehir merkezindeki bölgelerde dönüşüm ve yeni yapılaşmayla ilgili bir vizyon ortaya koymalıyız. Kükürtlü’den ümitliyiz. Bizim asıl işimiz temizlik. Ancak biz birçok ilçe belediyesinin cesaret edemeyeceğiz daha büyük işlere girdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Meydanı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi gibi Türkiye’de ses getiren projelere imza attık. Sadece Fetih Müzesi 1 milyon yüz binden fazla kişi ziyaret etti. Şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağladık” diye konuştu.
“Kodlarımızda istişare yatıyor”
Katılımlarını için esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Osmangazi İşçe Başkanı Ufuk Cömez de, AK Parti olarak istişareye büyük önem verdiklerini söyledi. AK Parti’nin kodlarında istişare yattığının altını çizen Cömez, “Bizim amacımız bugün burada esnafımız ve mahalle sakinlerimiz ile istişare edip varsa sıkıntı ve talepleri yerinde tespit etmek. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Kükürtlü’yü daha da güzelleştirmek ve eski günlerine kavuşturmak için büyük bir çaba ortaya koyuyor. Sizlerin sorunlarına yerinde çözüm sağlamak adına bugün aramızda. Eğer Ankara’dan bir isteğimiz var ise raporlayıp ilgili noktalara iletilmesini sağlayacağız” dedi.
“Hizmetlerden dolayı çok memnunum”
Kükürtlü Mahallesi MuhtarıAynu Balkan ise, Osmangazi belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Taleplerimizin karşılığını hizmet olarak alıyoruz. İlk göreve geldiğimde her şeyin anında olmasını istiyordum. Tecrübe kazandıkça öğrendim ki her hizmetin bir sırası ve zamanı var. Ben hizmetlerinizden oldukça memnunum. Sizlere teşekkür ediyorum. İlgili birimlerdeki yetkililere ne zaman mahallemizin sıkıntılarını söylesem çözüm olarak geri dönüyorlar. İnşallah daha güzel projelerde buluşuruz” ifadelerini kullandı.
Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Altuntaş da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in Kükürtlü ve Çekirge mahallelerindeki sıkıntıları gidereceklerine yönelik inançlarının tam olduğunu söyledi. Bu istişare toplantılarının çok verimli geçtiğini belirten Altıntaş, bir toplantının da Çekirge’de de yapılmasını Ufuk Cömez’den talep etti.
Toplantı boyunca esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri ve sıkıntıları tek tek not alan Başkan Dündar ve Ufuk Cömez, sorunların giderlmesi noktasında gerekenlerin yapılacağını söyledi.

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