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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı

İHA

Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yakın Tarih Seminerleri’nin ilk konuğu Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu. Program, Erhan Afyoncu’nun ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ kitabını imzalayarak okurlarıyla buluşması ile başladı. Ardından ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ konusu üzerine konuşan Erhan Afyoncu Osmanlı Devleti’nden 15 Temmuz’a kadar geçen serüveni anlattı ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere gençler yoğun ilgi gösterdi.
Osmanlıların imparatorluğun dağılmasını önlemek için 19’uncu yüzyılda ardı ardına reformlar yaparak devleti ayakta tutmaya çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “2’nci Mahmut’un reformlarını Tanzimat reformları izledi. Yapılan reformların sonucunda meydana gelen ortamda çok farklı bir nesil yetişti. Geleneksel yapıdaki bürokrat ve ulemanın yerini Batılı tarzda düşünen aydınlar ve bürokratlar aldı. İmparatorluğu kurtarmak için fikri, askeri, siyasi ve diplomatik büyük bir mücadele verildi. Ancak bütün çabalarımıza ve verdiğimiz yüzbinlerce şehide rağmen imparatorluğu kurtaramadık. İmparatorluğu kurtarmak bir yana İngilizler’in ve Ruslar’ın yaptığı gibi bilinçli bir küçülme de yapamadık. İzlenen yanlış siyaset, yapılan büyük idari ve askeri hatalarla 10 yılda Yemen’den Arnavutluk’a kadar uzanan bir imparatorluk kısa sürede paramparça oldu. 1908’de 5 milyon kilometreye hükmeden Osmanlı İmparatorluğu, dünya savaşının sonunda 1918’de 200300 bin kilometre kalmıştı” sözlerini kullandı.
“Yakın tarihi bütün teferruatı ile okumak gerekir”
Programa katılan kişilere tavsiyelerde bulunan Erhan Afyoncu, “Başta devlet adamlarımız olmak üzere okumayazma bilen her Türk’e imparatorluğun 19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın başındaki dağılma ve ayakta kalmak için yapılan mücadeleyi, izlediğimiz yanlış siyasetler ve yaptığımız hatalar ile o dönemde Avrupa’nın bize karşı izlediği siyaseti bütün teferruatıyla okumak gerekir” ifadelerini kullandı.
“Biz gençliğimize güveniyoruz”
Katılımlarından dolayı Prof. Dr. Erhan Afyoncu’ya teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizi güncel konularda alanında uzman isimlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yakın Tarih Seminerleri serimizin ilkini Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun katılımıyla açtık. Bizleri kırmadığı ve iştirak ettiği için hocamıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha gördük ki gençliğimiz iyi. Ne olacak bu gençlerin hali diyenlere bakmıyoruz. Biz gençliğimize güveniyoruz” dedi. ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ programı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’ya hediye takdimi ile sona erdi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ziyaret eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ‘Uyumayan Kütüphane’ye tam not verdi. Erhan Afyoncu, ders çalışan gençlerle sohbet ederek, Milli Savunma Üniversitesi’ne gitmek isteyen öğrencileri üniversiteye davet etti.

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