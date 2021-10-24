İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollar ayrıldı.

İnegölspor´un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İnegölspor´umuzda teknik direktör Hasan Erkin Şimşir´in istifasının ardından yollar ayrıldı. 5-0´lık Sakayaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktörümüz Hasan Erkin Şimşir, istifasını yönetim kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz ise Şimşir´in istifasını kabul etti. Teknik Direktörümüz Şimşir´e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-24 14:50:32



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