İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir istifa etti

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TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, 50'lık Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.

Sakaryaspor'a karşı alınan 50'lık mağlubiyetin ardından İnegölspor'da istifa şoku yaşandı. İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, istifasını yönetim kuruluna sundu. Yönetim kurulu ise Şimşir’in istifasını kabul etti.

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