Müşterinin çarptığı yangın tüpündeki köpük, marketi beyaza bürüdü



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir marketteki müşterinin çarpmasıyla yere düşen yangın tüpünün emniyet kemeri açıldı. Bir anda yerde dönmeye başlayan tüpteki köpük etrafa saçıldı.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi´ndeki bir zincir markette meydana geldi. Alışveriş yapan müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Bir anda yerde dönmeye başlayan tüpteki köpükler de marketin içine yayıldı. O anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde müşterinin fark etmeden tüpü düşürdüğü anlar yer aldı, olaya müdahale etmemesi ise dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-10-24 15:55:17



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