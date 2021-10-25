Bursa'da pedallar SMA hastası Mehmet Ayaz için döndü

Bursa'da bisiklet kulübü üyeleri başta İzmir'de yaşayan SMA hastası Mehmet Ayaz ve SMA hastalığına dikkat çekmek için tur düzenledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 50 kişi katılırken, Nilüfer Belediyesi önünde bir araya gelen bisikletçiler, Agora Çarşısı, FSM Bulvarı, Esentepe Kavşağı dönerek turu tamamladı.

Ölümcül kas hastalığı olan SMA hastalığına dikkat çekmek için pedal çeviren her yaştan kişilerin katıldığı farkındalık turunda zabıta ve trafik polisleri de eskortluk yaparken etkinlik hakkında açıklama yapan Barış Öztürk "SMA hastalığı tedavisi zor olan bir kas hastalığıdır. Ve zamanı çok kısıtlı olmakla birlikte maliyeti de oldukça yüksektir. Maalesef devletimiz bu hastalığın sadece belli bir kısmını karşılayabiliyor. Tedavi yurt dışında olduğu için maliyeti de yüksek oluyor. Bizde hem Mehmet Ayaz hem de bu hastalığa dikkat çekme adına faaliyet düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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