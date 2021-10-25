Bu kulübün oyuncularına talep yağıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kulübün oyuncularına talep yağıyor

İHA

Bu kulübün oyuncularına talep yağıyor

Almanya’nın dev kulübü HSV Hamburg’un Bursa’daki futbol okulunda top koşturan yetenekli gençlere talep yağıyor.
Bursa’da çocuklara kapılarını açan HSV Hamburg Futbol Okulları’nda top koşturan yetenekli çocuklar diğer kulüpler tarafından izleniyor ve transfer noktasında girişimlerde bulunuluyor. Çocukların turnuva ve özel maçlarının tamamı videoya çekilerek, Almanya’ya gönderiliyor. Bursa ve Türkiye’den diğer kulüplerin ilgisini çeken futbolcular olması durumunda da kulüpte eğitimlerin tamamlanması şartı aranıyor. Sadece sahada antrenmanlarla değil, İngilizce dersleri ve diyetisyenler tarafından profesyonelleşmesi hedeflenen çocuklar Alman metotları ile yetiştiriliyor. 515 yaş arasında tüm çocuklara kapılarını açan HSV Hamburg Futbol Okulu Kaplıkaya Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HSV Hamburg Futbol Okulları Türkiye Direktörü ve Hamburg’un Türkiye’deki resmi Scout’u olan Umut Murçak, “Bursa’da antrenmanlarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor. Geçen eğitimlerde yaptığımız hazırlık maçları ve özel turnuvaları izleyen diğer kulüp yetkilileri bazı oyuncular için talepte bulundular. Bunlardan öne çıkan bazı oyuncularımız oldu. Bu öne çıkan oyuncularımızla yaptığımız eğitimlerle birlikte bu videoları Almanya’ya gönderiyoruz. Çünkü HSV Hamburg bu videoları bizden düzenli şekilde istiyor. Bütün oynanan maçlar videoya çekiliyor” dedi.
Ayrıca bazı futbolculara kısa zamanda Bursa başta olmak üzere diğer şehirlerin farklı kulüplerinden de teklifler geldiğini ifade eden Umut Murçak, “Hem Türkiye’de hem de Almanya’da Bundesliga 1. Lig ve Bundesliga 2. Lig takımlarının da içinde bulunduğu bir platform var. Bu havuz içerisinde çocukların videoları paylaşılıyor. Takip edilen çocuklarımız da var. Hali hazırda burada antrenmanda olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı göndermek için Almanya kulübünün bir takım prensipleri var. Bu prensiplerden bir tanesi de birinci kademe eğitimlerinin tamamlanmasıdır. Çocukların her şeyden önce burada bir yabancı dil eğitimi alması gerekiyor. Çünkü çocuk burada dil eğitimini tamamlamadan Almanya’ya gittiğinde iletişim kurmakta zorluk çekiyor. Buradaki müfredat doğrultusunda en az 8 ay eğitim vermek zorundayız. İngilizce açısından bakıldığı zamanda A1’den A2’ye geçiş seviyesinde eğitimleri bitip, antrenmanları da tamamlanınca Almanya’daki kamplara davet edilecekler” ifadelerini kullandı.
Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı Luka Modric’e benzetilen 12 yaşındaki Tunç Mehmetoğlu, “Hamburg’da oynuyorum. Farklı kulüplerde de oynadım ama burasının eğitimi çok daha iyi seviyede. Diğer kulüplerde böyle eğitim almamıştım. Arkadaş ortamımız da çok güzel. Benim örnek aldığım futbolcu Modric. Arkadaşlarım da beni çok fazla Modric’e benzetiyorlar. Her yerde, okulda bile Tunç yerine herkes Modric diye sesleniyorlar. Futbol anlamında ve fiziksel olarak benzetiyorlar” dedi.
7 yıldır futbol oynayan Burak Biçer de, daha önce başka kulüplerde oynadığını belirterek, HSV Hamburg’un daha disiplinli olduğunu söyledi. Burada İngilizce derslerinin yanı sıra motivasyonla ve beslenme ile ilgili de eğitimler aldıklarını vurgulayan Biçer, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istediğini dile getirdi. Bir diğer yetenek Utku Öztürk ise 4 yıldır futbol oynadığının altını çizerek, “Örnek aldığım futbolcu Sergio Ramos. HSV Hamburg’ta alan değiştirmeyi, pas yapmayı, koşu öğreniyorum. İçeride İngilizce derslerimiz oluyor. Hocalarımız bizimle tek tek ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor Patlıcan, zeytin, domates, kekik, acı biber ve zencefil reçelleri, Arap turistlerin sofrasını süslüyor Bursa'da reçel üreten bir firma, alışılmışın dışında ürettiği reçellerle görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER (Özel) En acı biberden en tatlı reçelleri ...
Bursa'da pedallar SMA hastası Mehmet Ayaz için döndü
YEREL HABERLER Bursa'da pedallar SMA hastası Mehmet Ayaz için döndü
Polisten kaçarken takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaya olarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken takla atan hafif ticari araçtaki 3 ...
Polisten kaçarken araçları takla attı, kurtulan 3 şahıs kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken araçları takla attı, kurtulan 3 ...
İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)
YEREL HABERLER İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: ...
Bursa İznik'teki ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa İznik'teki ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede ...
Müşterinin çarptığı yangın tüpündeki köpük, marketi beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Müşterinin çarptığı yangın tüpündeki köpük, marketi ...
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa’da tekstil fabrikasında yangın
İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu
YEREL HABERLER İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu
İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir istifa etti
YEREL HABERLER İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ...
İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ...
Yücel “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol Haritası”nı anlattı
YEREL HABERLER Yücel “Edebiyatta ve Sinemada Hikayecinin Yol ...
Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
YEREL HABERLER Yıldırım’da ‘Yakın Tarih Seminerleri’ başladı
AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Osmangazi, Kükürtlü esnafı ile buluştu
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ...
Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde kavga devam etti Hastane acil servisi önünde yaralıların yakınları arasında çıkan kavgada 1 kişi daha yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde ...
Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı
YEREL HABERLER Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 ...
Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla kaplandı
YEREL HABERLER Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla ...
Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal'a tepki: "Sayın Tanal, Fransa programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim"
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal'a tepki: "Sayın Tanal, ...
Tarihi Sümbüllü Bahçe yeniden kapılarını açtı
YEREL HABERLER Tarihi Sümbüllü Bahçe yeniden kapılarını açtı
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı almak için yarıştılar En güzel kuşu almak için mücadele verdiler
YEREL HABERLER Deve kuşu yumurtası mezata çıktı almak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.