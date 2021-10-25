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Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular Farklı parkurlarda aynı hedef için 6,5 milyon adım attılar

İHA

Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular Farklı parkurlarda aynı hedef için 6,5 milyon adım attılar

Organ bağışına dikkat çekmek maksadıyla düzenlenen 'Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız' sanal koşusu sona erdi. Türkiye genelinde toplam bin 500 gönüllü 6,5 milyon adımla 7 bin 500 kilometrelik mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti.
Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle Türkiye genelinde 2124 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlendi. 'Hayat Kurtarmak İçin YarıştayızRun For Life' sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün iştirakiyle yapıldı. Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekmek hedefiyle, spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getiren organizasyonda organ bağışı çağrısında bulunuldu.
Türkiye’nin dört bir yanından sanal koşuya katılan gönüllüler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştu. Caddebostan sahilinden koşarak destek verenler arasında Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Medicana Sağlık Grubu organ nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, nakil olan hastalar start noktasında yerini aldı. Türkiye’de organ bağışı konusunda farkındalığın daha da arttırılması için birçok çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Medicana Karaciğer Nakli Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, “Türkiye'de 27 binden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastamız mevcut. Birinci sırada böbrek, ikinci sırada karaciğer nakli gelmektedir. Şu ana kadar Türkiye'de bin 170 karaciğer nakli yapılmıştır. Yüzde 90 canlıdan canlıya, yüzde 10 da kadavradan canlıya. Toplumun her kesimini kadavra bağışı yapması yönünde yönlendirmek gerekmektedir. En çok dinen bir sakıncası olup olmadığı soruluyor. İslam dinine göre organ bağışının bir sıkıntısı yoktur. Bütün İslam alimleri bu konuda fetva vermişlerdir. Halkımızın her kesimini organ bağışına davet ediyorum. Çünkü bu hastalar kendileri ya da bir yakınları olabilir. Herkesin bu konuda hassas olması gerekmektedir” diye konuştu.
3 ay önce kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan Cafer Ağdere ve kardeşi Sevda Eren de Caddebostan sahilinde koşanlar arasındaydı. 53 yaşındaki Cafer Ağdere, “Böbrek nakli oldum ve çok iyiyim, sağlıklıyım. Bütün insanlara organlarını bağışlamalarını tavsiye ediyorum. Dünyanın cenneti onların olur. En büyük iyilik budur. Çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok” dedi.
Ağabeyine böbreğini bağışlayan kardeş Sevda Eren ise, “İlk duyduğumda çok üzüldüm. İnşallah benim organım tutsun diye çok dua ettim. Böbreğini veren yarım adam kalır diye bir şey yok. Çok iyiyim ve sağlıklıyım, eskisinden daha mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlığınızı kesinlikle etkilemiyor ve normal hayatınıza devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olan yarışta, parkurlarını tamamlayan gönüllülere online katılım sertifikası ve dijital madalya verildi.

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