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Nakil olup sahneye çocuklarıyla çıkıp emeği geçenlere teşekkür ettiler Organ bağışının geliştirilmesi Bursa’da ele alındı

İHA

Nakil olup sahneye çocuklarıyla çıkıp emeği geçenlere teşekkür ettiler Organ bağışının geliştirilmesi Bursa’da ele alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. Sempozyumda organ bağışı olduktan sonra çocuk sahibi olan kişiler, kendilerini hayata bağlayan kişilere teşekkür plaketi verdi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tertip edilen sempozyuma Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dâiresi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Düzce ve Yalova il sağlık müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları, organ bağışı ile hayata tutunan hastalar ile yakınları katıldı.
Programda duygulu anlarda yaşandı. Böbrek yetmezliği çektiği için uzunca yıllar diyalize bağlanan Merve Çelik Karataş, kendisine organ bulunması konusunda çok emekleri olan Organ Koordinatörü Timur Didinen'e teşekkür plaketi verdi. Karataş, organ nakli olduktan sonra sağlığına kavuşup dünyaya getirdiği çocuğuyla sahneye çıktı.
Organ nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan Buket Kamaş da, kendisine organ bulunması için yardım edenlere teşekkür edip plaket verdi. Kamaş da sahneye çocuklarıyla birlikte çıktı. Nakil olduktan sonra sağlığına kavuşan iki hasta, emeği geçen bütün sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.
Programın açılış töreninde konuşan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dâiresi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, organ bağışı konusunda Türkiye’ye öncü olan Bursa’da bulunmaktan mutlu olduklarını vurguladı. Oranı ne kadar yüksek olursa olsun, organ bağışı konusunda her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, “Sağlık profesyonellerinin organ bağışına bakışının ve fikirlerinin azımsanmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler toplumun âkil insanları olarak görülüyoruz. Her yerde organ nakliyle veya bağışıyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Beyin ölümü nedir, organ bağışı nedir, organ nakli nedir, insanlar hayata nasıl tutunurlar? Bütün bunları vurgulamak adına sağlık profesyonellerinin oldukça dinamik ve dinç olması gerektiğini düşünüyorum. Bursa’da bu konuda görev alan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise, COVID19 virüsü ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin hastalıkla mücadele karşısında çok başarılı bir süreci geride bıraktığına işaret eden Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Belediye olarak, sokak dezenfeksiyonundan sosyal mesafenin sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendik. Şu ân farklı bir süreçteyiz. Geçen yıl olduğu gibi kısıtlamalar yok. Ancak vak'a sayılarımız hâlen çok yüksek. Bu hastalığın tek çözümü şu ân için aşıdır. Bu vesileyle aşılarını olmayan veya tamamlamayan vatandaşlarımıza bir ân önce aşılarını olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız da yoğun bir çaba sarf ediyor. Her birine özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizde on binlerce vatandaşımız diyalize bağlı olarak hayatını sürdürüyor. Binlerce hastamız organ nakli için bekliyor. Pandemi sürecinde organ bağışı konusunda bir gerileme söz konusu oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bu durumun istenilen seviyelere çıkacağı ümidindeyiz” açıklamasında bulundu.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da konuşmasında, “2008 yılından sonra organ nakli konusunda yaşanan olumlu gelişmeler var. İnsanların ikna edilmesi için İl Organ Koordinasyon Kurulları’nda müftülüklerden bu işe meraklı, gayretkeş, bu işi dert ve dava edinmiş birer kişinin katılması yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sayede bir organik bağ da kurulmuş olur” şeklinde konuştu.
Rektör Kılavuz, organ nakli alanında akademik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ‘Solid Organ Nakli’ tezsiz yüksek lisans programı açtıklarını ve öğrenci alımı da yaptıkları bilgisini paylaştı. Kılavuz, bu alanda çalışan hekimlere yüksek lisans yapmaları konusunda üniversite olarak destek verebileceklerinin bilgisini paylaştı.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında organ nakli bekleyen insanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Bölge adına gururlu olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, “Bölgemizde Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Düzce var. Yıllardır Türkiye’de organ nakli konusunda bir numara olmanın gururunu yaşıyoruz. Kadavradan organ nakli Türkiye’de yüzde 20’lerdeyken, bizim bölgemizde bu sayı yüzde 5060’lar seviyesine çıkıyor. Uluslararası ortalamalara yakın bir sayıdır. Bu da bizim için ayrıca önem taşıyor. Organ nakli konusunda çok çalışkan bir ekibe sahibiz. Çalışanlarımız her yerde bu konuyu anlatıyor. Bu arkadaşlarımızın gayreti, fedakârlığı ve azmi bu işin buralara kadar gelmesine vesile olmuştur. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ nakli merkezi sayımız da ciddi anlamda arttı. Bursa’da ve çevre illerimizde bu işi çok iyi yapan merkezlerimiz oldu. Emeği geçen ve katkısı olan herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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