İnegöl Belediyesi’nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46’ya yükseldi

Dijitâl değişim ve dönüşümünü sürdüren İnegöl Belediyesi, edevlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplam 46 kalem işlemi edevlet üzerinden sunmaya başladı.

İnegöl Belediyesi’nde dijitâl değişim ve dönüşüm ile birlikte bu alanda çalışmalar sürüyor. Bilhassa son dönemde online işlemler ve edevlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, buradan sunduğu 43 hizmet ile Türkiye’de edevlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle 3 yeni hizmet daha edevlette faal hâle getirilerek toplam hizmet sayısı 46’ya yükseldi.

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, son olarak vatandaşların ruhsat sorgulama işlemlerini online olarak yapabileceği edevlet üzerinden ruhsat sorgulama başlığı, vatandaşların online olarak sosyal yardım başvurularını yapabileceği sosyal yardım ön başvurusu ve sosyal yardımlarla ilgili durumunu takip edebileceği sosyal yardım bilgisi sorgulama başlığını faal hâle getirdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bu 3 yeni hizmet ve edevlet üzerinden sunulan hizmetlerin 46’ya yükselmesine dâir bugün 11.30’da encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. Başkan Alper Taban, şöyle konuştu:

“Bugün itibariyle edevlet üzerinden sunduğumuz 3 yeni hizmeti duyurmak üzere bir araya geldik. Aslında aynı zamanda kamuoyunun bu alanda sunulan hizmetleri dijital olarak kullanması adına bir çağrıdır bu. Biliyorsunuz dijitâl değişim, dönüşüm, gelişimi merkezimize yerleştirdiğimizi ifade etmiştik. Bu alanda da adımlar atmaya devam ediyoruz. Nihayetinde artık kaçamayacağımız ve uzak duramayacağımız bir dijitâl ağ var dünyada. Bilişim hizmetleri noktasında sürekli yenilikleri görüyoruz. Artık sanal ticaretler, beraberinde sanal alışverişler, fuarlar, buluşmalar, toplantılar hepsini bizzat kendimiz yaşıyoruz. Tabiî bunlarla ilgili olarak da kurum yönetimi noktasında bunların altyapısını oluşturarak hizmetlerimizin vatandaşlarımıza kolayca cep telefonu ve bilgisayarlarına kadar ulaşmasını sağlamış oluyoruz.”

İnegöl Belediyesi 46 hizmet ile 1. sırada

Taban, “Daha önce yaptığımız çalışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi uzun zamandır edevlet üzerinden sağlanan hizmetlerde en fazla hizmeti veren 1. belediyeydi. Bu hâlen devam ediyor. Bilgi İşlem Dairemiz de yeni yeni hizmetlerin sunulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün biz diğer belediyelerle yarış hâlindeyiz, birinci olduğumuzu demek için değil, vatandaşımızın ayağına götürdüğümüz hizmetleri tanıtmak ve duyurmak için bir açıklama yapma gereği duyduk. Daha önce 43 olan sayımızı toplam 46’ya yükseltmiş oluyoruz. Yine bu alanda bin 400 belediye arasında en fazla hizmet veren belediye unvanımızı da sürdürmüş oluyoruz” diye konuştu.

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