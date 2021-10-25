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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresinde ceset araması devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı. Aramalar bugün de derenin ikiye bölündüğü mezarlık bölgesinde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Karamürsel’de tersanede çalışan Selçuk Duman’ın kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar derenin suyu başka yere çevrilerek 3 metrelik balçıkta kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

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