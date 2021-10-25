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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Belediyeler Birliği’nde Dündar güven tazeledi

İHA

Bursa Belediyeler Birliği’nde Dündar güven tazeledi

Bursa Belediyeler Birliği’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Bursa Belediyeler Birliği’nin 2021 yılı çalışma dönemi 2. olağan meclis toplantısı, Bursa’daki 17 ilçenin belediye başkanları ve meclis üyelerinin iştirâkiyle yapıldı. Birlik başkanlığı seçiminde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeniden başkanlığa seçildi. Encümen üyeliklerine ise Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan seçildi.
Bursa Belediyeler Birliği’nin belediyelerin talepleri doğrultusunda eğitim çalışmaları yapan bir kuruluş olduğunu belirten Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, “Birlik olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Sayıştay ve bakanlıklardan gelen uzmanların iştirâkiyle farklı konularda belediye çalışanlarımıza yönelik, seminerler ve hizmet içi eğitim çalışmaları ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle bir süre ara verdiğimiz hizmet içi eğitim çalışmalarımız tedbirli bir şekilde devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Bursa’daki belediyelerin insan kaynakları ve eğitim müdürleri Osmangazi Belediyemizin ev sahipliğinde bir araya geldi. Belediye çalışanlarının aşı durumları ile ilgili çalışma yapıp ortak bir karar almak için çalışıyorlar” dedi.
Meclis toplantısında birlik başkanlığı ve encümen üyeliği seçimlerinin ardından, 2020 mali yılı kesin hesabı ve çalışma raporu ile 2022 mâlî yılı hazırlık bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

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