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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, TIR’a çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü takla attı. Bir bahçe kapısına çarparak ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen aracının başında gözyaşı döktü.

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gemiç kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik istikametinden Gemlik istikametine gitmekte olan S.G. (40), 10 ES 549 plakalı otomobiliyle seyrederken, önündeki TIR’ın şerit ihlali yapmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Bir çiftlik evinin bahçe kapısına çarparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü S.G, hurdaya dönen otomobilinin başında gözyaşı döktü. S.G, önündeki TIR’ın aracını önüne kırdığını, çarpmamak için takla attığını ifade etti. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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