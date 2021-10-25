Nilüferköy’ün yolları sıcak asfaltla kaplandı

Ulaşım altyapısına yönelik çalışmalarına ara vermeden devem eden Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi’nde dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları sıcak asfaltla buluşturdu.

Bir yandan yeni yollar açan, bir yandan da mevcut yolları onaran Osmangazi Belediyesi, havaların iyi gitmesini fırsata çevirerek asfalt çalışmalarına hız verdi. Merkezden en ücra noktaya kadar 136 mahallenin tamamında gerek yaya, gerekse araç trafiği açısından vatandaşların rahat ulaşım imkânı bulması için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Nilüferköy Mahallesi’nde, altyapı, dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan 8 sokağı sıcak asfaltla kapladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir ulaşıma erişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan yeni yollar açılırken, diğer yandan mevcut yollardaki bozuk kısımlar yenileniyor. Nilüferköy Mahallesi 17. Bayır Sokak, Yeşil Sokak, Kelebek Sokak, 14. Gümüş Sokak, 13. Çağlayan Sokak, Özkılıç Sokak, Nilüfer İnönü Caddesi ve isimsiz iki sokakta, dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yaklaşık 1 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Bu çalışmada 1.850 ton sıcak asfalt kullanıldı. Tesviye ve dolgu çalışmaları devam eden 14. Lale ve 20. Şirin Sokak da çalışmaların tamamlanmasının ardından asfaltla kaplanacak. Hava şartlarının müsaade ettiği her gün, bu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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