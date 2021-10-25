Kanser hastası astsubay, törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)BURSA Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören Jandarma Astsubay Abdullah Şimşek (28), hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, askeri tören ile toprağa verildi.

Elazığ'da görev yaptığı sırada mide kanseri teşhisi konan Jandarma Astsubay Abdullah Şimşek, memleketi Bursa'da gelerek, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Şimşek, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in ölüm haberi ailesi ile yakınları yasa boğdu. Şimşek için memleketi Orhangazi'de askeri tören düzenlendi. Babası Kemal ile annesi Aynur Şimşek, cenazede ayakta durmakta zorluk çekti. Şimşek'in cenazesi, Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-10-25 17:31:15



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