Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Sırameşeler Mahallesi 15.Çimen Sokak ve civarında 26.10.2021 26.11.2021 tarihleri arasında, 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Eğitim Mahallesi 8.Akasya Sokak, 3.Emir Sokak ve civarında 26.10.2021 26.11.2021 tarihleri arasında, 10:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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