Bursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Bursa’da bir çay bahçesinde BeşiktaşGalatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GalatasarayBeşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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