4 oğlundan aylardır haber alamayan annenin feryadı Anneanneleri ikizleri önce yatılı okula verdi, sonra da kaçırdı Öz annesi ikizlerini, eski kocası da küçük çocuklarını kaçıran kadın, sokak sokak gezerek çocuklarını arıyor

Bursa’da aylardır 4 çocuğunu göremeyen gözü yaşlı anne, sokak sokak gezip çocuklarını arıyor. Çaresiz kadın, “Öz annem ikizlerimi, boşandığım eski eşim ise 7 ila 6 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdı. Aylardır haber alamıyorum” dedi.

Almanya’da doğup büyüyen Neşe Dinç, ilk evliliğinden ikiz çocuk dünyaya getirdi. Boşandıktan sonra Türkiye’ye yerleşen ve İzmir’de anne babasıyla yaşamaya başlayan Neşe Dinç, annesinin kendi rızası olmadan çocuklarını yatılı okula verdiğini iddia etti. Bir süre sonra Bursa’ya gelen Neşe Dinç, ev kiralayıp yerleşince çocuklarını almak istedi. Ancak annesi buna izin vermedi. Uzun süren tartışmalar sonrası ikna olan anne, çocukları Bursa’ya getirdi. Yaşanan olaylardan sonra Neşe Dinç’in babalarıyla birlikte 6 hafta Almanya’ya gönderdiği çocuklar Bursa’ya döndüklerinde dedesi ve dayısı tarafından zorla kaçırıldı.

Çocuklarımın hayatından endişeliyim

O günden sonra çocuklarını göremediğini iddia eden Neşe Dinç, “Ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Onları her yerde arıyorum. İkizlerim 14 yaşında ve haber alamıyorum. Hayatlarından endişe ediyorum. Biri 6, diğeri 7 yaşındaki oğullarım okul çağında ama her hangi bir kayıtları yok. 4 oğlum var ama biri bile yanımda değil. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu durum benim yıkılmama sebep oldu ve hayatlarından endişeliyim” dedi.



"Evimin kapısında öz babam ve kardeşim zorla çocuklarımı kaçırdı"

Öz annesi tarafından çocukları kaçırılıp alıkonulduğunu iddia eden Dinç, “Yasal takip başlattım. Annem şu an aranıyor. Çocuklarımı kaçıran öz annem. Babam ise yerlerini bildiği halde saklıyor, söylemiyor. Savcılık kararı var, derhal velâyet sahibi anneye teslim edilsin diye. Ancak çocuklarım bulunamıyor ki bana teslim edilsin. Çocuklarımı en son haziranın ikisinde gördüm. O gün çocuklarımı İzmir Balçova’da kuran kursundan aldım. Bütün gün vakit geçirip eve döndüğümüz sırada babam ve erkek kardeşim tarafından zor kullanarak kaçırıldı. O gece suç duyurusunda bulundum. Ertesi gün korkup geri getirdiler çocukları. Ben de güvende olsunlar diye babalarıyla Almanya’ya gönderdim. 6 hafta kadar bir süre orada kaldılar. Sürekli konuşup görüşüyorduk. Bir çiçeğin bile resmini çekip benimle paylaşıyorlardı. Çünkü o yurtta cam ve pencerelere bile yaklaşamadıklarını anlattılar. İzmir depremi olduğunda yurttaki hocalar çocukların ailelerini aramışlar. Ama beni arayan soran kimse olmadı. Annemi aramışlar, ancak o da almamış çocukları. Bunu çocuklarımı sevdikleri için yapmıyorlar. Çocuklarımı onlara bağlı olmaları için benden uzaklaştırıyorlar. Ben çocuklarımın orada kalmasını istemiyorum. Bu konuda da gören duyan herkesten yardım istiyorum. Ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Öz anne ve babama yardım edenlerin de cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



"4 oğlum var, ama hiçbiri yanımda yok"

Çocuklarını bulabilmek için adlî ve idarî makamlara dilekçe yazan ve ailesi tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Neşe Dinç, “Benin 4 oğlum var. İkizlerimin hayatı tehlikede. 2019 yılında ikinci evliliğim bitti. Bu evliliğinden de 2 çocuğum var. Onlar da yok. Bursa’da olduklarını biliyorum ama ulaşamıyorum. İkizlerimin İzmir’de olduğunu düşünüyorum. İki küçük çocuğumda Bursa’da. Hiçbiri yok. Haziran ayında çocuklarımı polis yardımıyla teslim aldığımda çocuklarımın ifadesini alan pedagog ve avukat hanım bana dedi ki, ‘Çocuklarınızı bu kadına bırakmayın. Psikolojilerini kötü etkiliyor. Ruh sağlıklarını bozuyor. Çocukların baskı altında oldukları aşikar. Alın çocuklarınızı uzaklaştırın’ dediler. Ben zaten burada sürekli tehdit altındayım. Türkiye’de barınamayacağımı biliyorum, ama çocuklarımı bulmadan da gidemiyorum. Onları bulduğumda buradan uzaklaşmak istiyorum. Her yere başvurdum. CİMER’e yazdım. Valiliklere, Diyanet İşleri Başkanlığına yazdım, ancak sonuç alamadım. Eğer gören, bilen, duyan varsa lütfen bana yerlerini söylesin. Ben gidip çocuklarımı almak istiyorum” diyerek mağduriyetini aktardı.

