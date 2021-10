Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim’e kadar uzatıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni fikirleri sektöre kazandırmak amacıyla başlattığı girişimcilik programı TechXtile StartUp Challenge’da başvurular girişimcilerden gelen talep üzerine 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

13 Eylül’de başladığına dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, proje hazırlayan adayların pandemi nedeniyle hazırlık çalışmalarının aksadığını belirterek ek süre istediklerini, bunu dikkate alarak süreyi uzattıklarını söyledi. TechXtile StartUp Challenge’a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceğini belirten Engin,“Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve StartUp geliştiricileri ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğini planlama hedefi olan tüm girişimcilerimizi bekliyoruz” dedi. TechXtile StartUp Challenge başvurularının tamamlanmasının ardından, eğitim ve değerlendirme süreçlerine geçilecek. Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni ise 9 Aralık 2021 günü hibrit olarak Bursa’da gerçekleştirilecek.

Ödüller 2 kategoride verilecek

Girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin yarışacağı Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Level Up), fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin yarışacağı Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) olmak üzere iki kategoride verilecek. Kadın Girişimci Özel Ödülünün de verileceği programda finale kalan tüm girişimcilerin 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum’un vereceği profesyonel mentorlük desteğinden faydalanabilecekler, Techxtile ’da diğer ödüller ise şöyle sıralanıyor:

Level up ödülleri:

Dereceye giren ilk 3 girişimciye;

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği

Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı

Yeni şirket kurma ödülü ile yeni kurulan şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması*

*Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin homeoffice kullanması durumunda bu tutarın 1/3'ü ödenecektir.

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

PEN Yazılım Cloud Ödülleri

UTİBBUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile StartUp Challenge LevelUp kategorisinden ilk 3 finalistlerimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

UTİBBOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile StartUp Challenge LevelUp kategorisinden ilk 3 finalistimize,

Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkânı.

Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkânı.

3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların ArGe merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

Scale up ödülleri:

Kategori Birincisi Özel Ödülü: Birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkânı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 3 Girişimciye;

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği

Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı

Girişimcilere Bursa Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkânı

Şirketin 1 Yıllık Muhasebe Desteğinin Sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

PEN Yazılım Cloud Ödülleri

UTİBBUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile StartUp Challenge LevelUp kategorisinden ilk 3 finalistlerimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

UTİBBOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile StartUp Challenge LevelUp kategorisinden ilk 3 finalistimize:

Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkânı.

Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkânı.

3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların ArGe merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

Kadın girişimci özel ödülleri:

Yeni şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

ARYA Kadın Girişimci Platformu’na 1 Yıllık Üyelik

İş Atölyeleri’ne Öncelikli Davet

Yılda Bir Kere Düzenlenen Arya Shopping Fest’e Davet

Mentor CheckUp Programına Katılım İmkânı

Shopping Fest Öncelikli & Ücretsiz Stant Açma

Sözü Olan Kadınlar Söyleşi Serisine Katılım İmkânı

Dönüştüren Kadınlar Ödül Gecesine İndirimli Katılım İmkânı

Girişimci Gelişim Eğitimleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.