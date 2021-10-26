Bursa'da çalıntı araçla şehir turuna polis 'dur' dedi

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Bursa'da çalıntı panelvan araçla şehir merkezinde gezen 2 kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 35 kilometre şehir merkezinde gezen sürücü C.O ve yanında bulunan M.S, İzmir yolu Odunluk mevkiinde ekipleri trafiği durdurarak kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Beşevler Mahallesi'nden çalıntı olduğu öğrenilen panelvan araç, şehrin birçok noktasında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'ye takıldı. Sürekli geçişleri gözüken panelvan araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık şehir merkezinde 35 kilometre giden 16 ALU 970 plakalı panelvan araç polis ekiplerinin trafiği durdurarak içinde bulunan 2 kişi ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Sürücü C.O polis ekiplerinin üstüne sürerek kaldırıma kaçmayı denedi ama kaçamadı. Destek ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle birlikte 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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