İnegöl’de su kesintisi

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mesudiye Mahallesi, Alanyurt Bölgesi (Fatih, Cumhuriyet, Esentepe, Yunusemre, Yeni, Ertuğrulgazi mahallelerinde) ve civarında 27.10.2021 tarihinde 08:00 24:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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