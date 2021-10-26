Nilüfer’in 2022 bütçesi 659 milyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’in 2022 bütçesi 659 milyon

İHA

Nilüfer’in 2022 bütçesi 659 milyon

Nilüfer Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 659 milyon lira olarak belirlendi.
Nilüfer Belediye Meclisi, Turgay Erdem başkanlığında 20222024 stratejik plânı, 2022 yılı performans programı ve 2022 mâlî yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Mecliste önce stratejik plan revizyonu ve 2022 yılı performans programı oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
Nilüfer’de 5 yıllık stratejik hedefleri belirlerken kurum olarak hem analize dayanan, hem de paydaş beklentilerini karşılayan bir stratejik plan oluşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Fakat 5 yıllık plânımızın daha ilk yılında bütün dünyayı saran pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçten tabii ki stratejik hedeflerimiz de etkilendi. Hedeflerimizin pandemi bakış açısıyla gözden geçirilmesi gerektiği için bu revizyon çalışmaları yapıldı” dedi.
Dünya nüfusunun hızla arttığı, ancak ziraî üretimin ve doğal kaynakların azaldığı bir çağda, insanlığın iklim krizi, ekonomik kriz ve pandemi gibi üst üste eklenen sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çeken Başkan Erdem şöyle devam etti:
“Bugün artık herkes ziraî üretimin önemini kavradı. Nilüfer’de tarımı canlandırmak için gösterdiğimiz çaba toplumda karşılık buluyor. Sağlıklı gıdanın hem üretilmesi, hem de ulaşılabilir kılınması için 2022 yılında da bu alandaki çalışmalarımız sürecek. Kamu alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve karbon ayak izimizin düşürülmesine yönelik çabalarımız devam edecek. Turizme yönelik iş birliklerini geliştireceğimiz 2022 yılında, Gölyazı’nın arkeolojik değerlerini turizme kazandırma çalışmalarımız da devam edecek” dedi.
2022 yılında, en büyük bütçe kalemlerinden birinin yolasfalt ve bisiklet yolu çalışmalarının oluşturacağını belirten Başkan Erdem, “Nilüfer’de sık sık şikâyet konusu olan sokak hayvanları konusuna da kalıcı bir çözüm getirecek ve Doğal Yaşam Merkezi Projemizi 2022 yılında hayata geçireceğiz. Nilüfer’e “kültürsanat ve spor kenti” kimliğini kazandıran etkinliklerimiz de elbette pandeminin elverdiği ölçüde ve biçimde devam edecek. Ayrıca sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımızın yükünü hafifletme çabamız da sürecek” diye konuştu.
Meclis’te Nilüfer Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi de görüşüldü. Görüşmeler sırasında soruları yanıtlayan Başkan Erdem, Türkiye’deki ekonomik duruma dikkat çekerek “Geçen yıl yaptığımız harcamaları bütün müdürlükler değerlendirdi ve önümüze koyduklarında çok büyük farklılıklar olduğunu gördük. Yapılan hizmetlerin geçen yıla göre maliyet oranında ne kadar arttığı ortada. Gelir gider farklarına bakıyoruz. Gerçekleştirme oranlarında gelir gider oranının denk olmasını sağlayan bir belediyeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yaptığımız bütün yatırımlarda ona göre değerlendirme yapıyoruz. Bu arada gelirlerdeki azalmayı konuşurken, bütçenin yüzde 10’ununa denk gelen bölümünün Büyükşehir Belediye Başkanının iki dudağından çıkan tek bir kelimeyle kesildiğini de hatırlatmak isteriz. Katı atık bedelleri bir gecede yok oldu. Bu, bütçemizin yüzde 10’una denk geliyor” dedi.
Yapılan oylamalar sonucunda Nilüfer Belediyesi’nin 2022 mali yılı gelir bütçesi 659 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl’de su kesintisi
YEREL HABERLER İnegöl’de su kesintisi
Bursa’yı 2 dakikada anlatanlar kazandı
YEREL HABERLER Bursa’yı 2 dakikada anlatanlar kazandı
Kültür Akademisi’nde çağlar öncesine yolculuk
YEREL HABERLER Kültür Akademisi’nde çağlar öncesine yolculuk
Gıyasettin Bingöl Aşevi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Gıyasettin Bingöl Aşevi'nin açılışı yapıldı
Resmî yazışma kuralları eğitimi
YEREL HABERLER Resmî yazışma kuralları eğitimi
Bursa'da çalıntı araçla şehir turuna polis 'dur' dedi
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı araçla şehir turuna polis 'dur' dedi
Amatör spora tam destek
YEREL HABERLER Amatör spora tam destek
BEBKA Bursa'da 11 milyonluk kırsal kalkınma yatırımlarını hayata geçirdi
YEREL HABERLER BEBKA Bursa'da 11 milyonluk kırsal kalkınma ...
Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu
Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim’e kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim’e ...
Bursa'da hırsıza linç girişimi.. 2 dükkana hırsızlık için giren şüpheli mahalle sakinleri tarafından linç edilmek i stendi
YEREL HABERLER Bursa'da hırsıza linç girişimi.. 2 dükkana hırsızlık ...
4 oğlundan aylardır haber alamayan annenin feryadı Anneanneleri ikizleri önce yatılı okula verdi, sonra da kaçırdı Öz annesi ikizlerini, eski kocası da küçük çocuklarını kaçıran kadın, sokak sokak gezerek çocuklarını arıyor
YEREL HABERLER 4 oğlundan aylardır haber alamayan annenin ...
Yargıtay’dan ‘Triger kayış’ kararı Sıfır aldığı aracın triger kayışı kopunca soluğu mahkemede aldı 9 yıl sonra Yargıtay kararı verdi Sıfır aldığı aracın kayışı koptu, Yargıtay 'değiştirin' dedi Yıllar sonra gelen triger zinciri kararı
YEREL HABERLER Yargıtay’dan ‘Triger kayış’ kararı Sıfır aldığı ...
Damada görülmemiş işkence...Önce una buladılar sonra el arabasında gezdirdiler Bursa'da düğün öncesi damada yapılanlar şaşkına çevirdi Damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti
YEREL HABERLER Damada görülmemiş işkence...Önce una buladılar sonra ...
(Özel) Pezik turşusunu "yerli covid aşısı" diye satıyor Sivas'ın şifalı pezik turşusunu Bursa’ya taşıdı
YEREL HABERLER (Özel) Pezik turşusunu "yerli covid aşısı" diye ...
Bursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
YEREL HABERLER Bursa’da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen ...
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını ...
Kanser hastası astsubay, törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kanser hastası astsubay, törenle son yolculuğuna ...
Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi
Orhangazi, genç astsubaya ağladı
YEREL HABERLER Orhangazi, genç astsubaya ağladı
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile ...
Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
YEREL HABERLER Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
İnegölspor, Şaban Yıldırım ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegölspor, Şaban Yıldırım ile anlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.