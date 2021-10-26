Evde yakalanan hırsızlık şüphelisini linç edilmekten esnaf kurtardı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, hırsızlık amacıyla girdiği evde mahalleli tarafından yakalanan E.K.S., linç edilmek istendi. Bir esnafın öfkeli kalabalıktan kurtarıp iş yerine sakladığı E.K.S., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalleli, bir kişinin girdiği evde el feneriyle gezindiğini fark etti. Evi çeviren vatandaşlar, kapıyı kırarak içeri girerek hırsızlık için girdiği iddia edilen E.K.S.´yi yakaladı. Kalabalık, kendisine sorulan sorulara cevap vermeyen E.K.S.´yi dövmeye başladı. Bu sırada bir esnaf, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp iş yerine kaçırdı, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, esnafın iş yerine sakladığı E.K.S.´yi gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin uyarısı üzerine kalabalık dağıldı. İş yerinden çıkarılan E.K.S., işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüphelinin mahalleli tarafından dövülme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-10-26 12:11:51
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