Yıldırım Belediyesi’nden su taşkınlarına karşı tedbir

Yıldırım Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrası meydana gelebilecek tıkanma, su birikintisi ve baskınlara karşı tedbir almaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu hatları, menfez ve mazgal temizliği yaptı. Ekipler, tahliye hatlarında su geçişini engelleyen pet şişe, izmarit atıkları, ıslak mendil, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyalleri temizleyerek, hatları tazyikli suyla yıkadı. Su taşkınlarının önüne geçmek maksadıyla yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. Temizlik çalışmaları, ilçenin bütün cadde ve sokaklarında devam edecek.

Yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek maksadıyla menfez ve mazgalların periyodik olarak temizlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, su taşkını ve sel riskine karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz bozuk veya yıpranmış yağmursuyu ızgaralarını yenileyerek, hatların temizlik ve bakımlarını yapıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek muhtemel su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz” diye konuştu.

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