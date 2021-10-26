"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Şahin (71) idaresindeki 16 Y 4727 plakalı otomobil, sokaktan karşıya geçmeye çalışan Selime Yeni'ye (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yoldan geçerken kazayı gören polisler yardıma koştu. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.