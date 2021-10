Uludağ'daki aç hayvanların babasından duygusal veda 22 yıldır her gün Uludağ yolunda çocukları gibi beslediği yüzlerce kedi ve köpeğe böyle veda etti

Bursa'da tam 22 senedir her gün yüzlerce köpek ve kediyi elleriyle besleyen örnek hayvansever, sağlığının bozulması üzerine, can dostlarına duygusal bir mesajla veda etti.

Tam bir hayvan dostu olan Şahin Gençal (73), ilerleyen yaşına rağmen haftanın 6 günü Uludağ yolu başta olmak üzere Bursa’nın muhtelif noktalarındaki sokak hayvanlarını besliyordu. Gençal, günde 5 saatini bu işe tahsis ediyordu. Hayvansever Şahin Gençal, 22 yıldır her gün yüzden fazla sahipsiz hayvana bakıyordu. Ancak rahatsızlanında can dostlarından ayrılmak zorunda kaldı. Kalb damarlarına beş stent takılan Gençal, doktorların ikazı üzerine sahipsiz hayvanlara veda etti.

Gençal, dostlarından ayrılığını yayımladığı duygusal mesajla duyurdu. Gençal, sosyal medyadaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sahipsiz hayvanların acısını benliğimle hissediyorum. Sizin eksi 20 dereceyi bulan Uludağ'da hayatta kalma savaşı veren hayvanları düşünürken hiç uykunuz kaçtı mı? Sıcak yatağınıza girerken onları hiç düşündünüz mü? İnsansanız. Vicdanlı iseniz mutlaka düşünüyorsunuzdur. Evet, değerli arkadaşlarım, rutin kontrol için gittiğim hastanede, anjiyo neticesi, damar daralması görüldü ve beş adet stent takıldı. Uzmanların uyarısı doğrultusunda, 22 yıldır, kimsesiz canların canı olabilmek adına sürdürdüğüm sokak hayvanlarını besleme ve bakım ilişkimi bırakmak zorunda kalıyorum. Çok üzgünüm. İfade etmekte zorlanıyorum. Bazı dostlar bilir; bu canların bir gün daha fazla yaşaması arzuladığım tek şeydir. Hayat bu; her şeyin bir bitiş noktası var. Tıpkı başlangıç noktası gibi bu iki nokta eşittir. Birileri başlangıca sevinir, birileri bitişe. Ben bitişe üzüldüm, keşke başlangıca geri dönebilsem. Sevgiyle kalın. Yılardır oldukça geniş bir alanda besleme yaptım. Bu dönemde çok hayvansever dostlarla karşılaştım. Bu bir bayrak yarışı. Benden sonra gelen genç arkadaş grubu var, çok hevesli ve istekli insanlar var. Sevgili dostlar, artık bu nöbet sizin. Uludağ yolu başta olmak üzre, Alaattinbey, Başköy, Akçalar, Meşeliköy, Bademli, eski Mudanya yolu ve çevresi artık sizlerin sorumluluğunda. Yüzlerce hayvansever dostlara sesleniyorum; lütfen, kimsesiz canların kimi olun canı olun".

