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Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 17 hayatî tedbir Bursagaz’dan güvenli doğal gaz kullanım uyarısı

İHA

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 17 hayatî tedbir Bursagaz’dan güvenli doğal gaz kullanım uyarısı

Bursagaz, havaların soğumaya başladığı bugünlerde abonelerini karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Bursagaz, “Bacanızın ve cihazlarınızın bakımını her yıl düzenli olarak yaptırın. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza müdahale etmeyin ve yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyin. Cihazlarınızın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını kontrol edin. Havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın” uyarılarında bulundu.
Bursagaz, doğal gazın güvenli kullanımı için 17 maddelik bir rehber yayınladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Güvenli Doğal Gaz Kampanyası kapsamında doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanılması için halk bilgilendirecek.
Bursagaz, abonelerinin ve ailelerinin güvenliği için doğal gazın en doğru şekilde kullanılması için her yıl yürütülen bilgilendirme çalışmalarına kış öncesi tekrar başladı. Her kesimden abonelerine ulaşılarak, doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanması konusunda bilgilendirme yapılıyor. Aynı zamanda doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğu ifade ediliyor. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında, aboneler, Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlara müdahale etmemeleri konusunda da ikaz ediliyor.
Bursagaz, bir milyonu aşkın abonesine güvenli doğal gaz kullanım rehberini içeren broşür ve SMS’ler göndererek, doğal gazın güvenli ve verimli kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Bursa genelindeki billboard, otobüs durakları ve metronun yanı sıra sosyal medya ve dijital alanlarda bilgilendirmeler yayınlanarak, konuya dikkat çekilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda okullarda ve kamu kuruluşlarında bilgilendirici eğitim ve konferanslar düzenleniyor.
Dikkat edilmesi gereken 17 kural
1. Bacalı cihazlarınıza ait bağlantı parçalarının, bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma yapıp yapmadığını yetkili firmalara kontrol ettirin.
2. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın.
3. Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun.
4. Doğal gaz tesisatlarınızaBursagaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.
5. Doğal gaz tesisatı ile ilgili tüm işlemlerinizi yalnızca Bursagaz’dan yetki almış sertifikalı firmalara yaptırın. Sertifikalı firmalar listesine www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6. Bacalı cihazlarınız ile aspiratörlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Her cihazın baca bağlantısının ayrı olduğundan emin olun.
7. Hermetik olmayan bacalı cihazlarınızı baca yerine doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin.
8. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak her yıl yaptırın. Böylece bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması tehlikesinin önüne geçin.
9. Cihazlarınızın, gaz bağlantı noktası ile olan bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını şüphe duymanız halinde mutlaka kontrol ettirin.
10. Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını periyodik olarak her yıl cihazınızın yetkili servisine yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.
11. Karbonmonoksit ve gaz alarm cihazlarınızı pil ve sensör ömründen dolayı belirli periyotlarda kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
12. Hermetik tipi cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz bağlantı noktalarında gevşeme kaynaklı sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol ettirin.
13. Ortama taze hava girmesini sağlayan ve olası bir kaçak durumunda atık gazın dağılması için havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın veya iptal etmeyin.
14. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren “CE belgesi” olmasına dikkat edin.
15. Lodosta baca gazı sızıntısına dikkat edin, menfezinizin açık olduğundan emin olun, bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumayın ve cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmayın.
16. Yeni bir eve taşındığınızda abonelik sözleşmesinin isminize düzenlenmesi gerekir. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayın.
17. Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının mevzuata göre yenilenmesi gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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