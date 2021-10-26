BUSMEK’te kaliteden taviz yok

Bursa’da 2006 yılından bu yana, hayat boyu öğrenme ilkeleri ile hareket ederek, büyümeye ve gelişmeye devam eden BUSMEK, bununla birlikte kaliteden taviz vermeden eğitimlerine devam ediyor.

Kaliteli ve ücretsiz eğitimin adresi BUSMEK, Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvurarak, hizmet kalitesini ön plânda tutmak, paydaş memnuniyeti odaklı bir kalite yönetim sistemini yürütmek amacı ile düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda 2015 yılında “TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” alarak kalitesini tescilledi. Belgenin devamlılığı açısından her yıl sağladığımız eğitim ve hizmetler TSE tarafından belli periyotlarla denetime tabi tutuluyor.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, global ölçekte ve etkili bir kalite anlayışının olduğunu ifade eden bir standarttır. Bu standardın içerisinde istenen şartları yerine getiren ve bunları sürekli olarak iyileştiren kurumlar bu standardı uyguladıklarını çeşitli denetimler ile kanıtlayarak bu standardın belgesine sahip olurlar.

Bu yılki denetleme süreci, TSE tarafından görevlendirilen tetkik ekibinin, tüm süreç sorumluları ile birlikte açılış toplantısı yaparak başladı. İki gün boyunca süren denetimlerde, Baş Denetçi Gökçen Bircan Değerliyurt ile Denetçi Yavuz Selim Çelebi, yaptığı incelemeler sonucunda, BUSMEK’in eğitim, iletişim ve yönetim alanında başlattığı kalite çalışmalarının seviyesini koruduğunu tespit ederek, TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE TS ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Belgesi’nin yenilenmesinin uygun olduğunu kararlaştırdı.

Tetkik ekibiyle bir araya gelen Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, “BUSMEK olarak sunduğumuz kaliteli eğitim ve hizmetler ile vatandaşlarımıza ve kursiyerlerimize bekledikleri seviyede ve süreklilik arz eden bir kalitede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her yıl düzenli olarak kursiyer ve personel memnuniyet anketleri uygulayıp, buradan elde edilen verileri dikkate alarak iyileştirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Tetkik için BUSMEK’i ziyaret eden TSE ekibi, bu sonucun elde edilmesinde katkısı bulunan çalışanlara teşekkür ederek başarılar diledi.

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