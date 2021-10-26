Bursa’nın güzellikleri ilmek ilmek işlendi Bursa ‘goblen’ tekniğiyle tablolaştı Goblen yarışmasında kazananlar belli oldu

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) tarafından düzenlenen goblen yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin OSMEK kursları kapsamında düzenlediği goblen yarışması, şehre yeni bir soluk getirdi. Bursa’nın güzelliklerinin tablolara ilmek ilmek işlendiği yarışmanın ödül töreni, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse’nin katıldığı törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ödül töreninde konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OSMEK kursları ile önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 20 farklı merkez ve 83 branşta toplam 750 kursiyere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Hemşehrilerimize yeni hobiler kazandırarak, iş imkânlarını arttırıyoruz. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sanatları burada ortaya çıkarıyoruz. Bugün de şehrimize yeni soluk getirdiğimiz ‘goblen’ yarışması ile Bursa’nın tarihî ve kültürel zenginliği ilmek ilmek tablolaştı. Goblen, ciddi anlamda büyük ustalık gerektiriyor. Bakış açılarıyla ve yorumlarıyla yarışmaya katılarak Bursa’mızı eserleriyle ölümsüzleştiren hemşehrilerimiz ile jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de, yarışmaya katılanları tebrik etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse ise, Bursa’nın kültürel ve tarihî güzelliklerine sahip çıkan Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karagöz ve Hacivat ile folklor gösterileri sunuldu. Yarışmada ‘Beyaz Cennet’ rumuzuyla Hülya Baytak birinci olurken, ikincilik ödülü ‘Sümbüllü Bahçem’ rumuzuyla Ebru Aydoğdu’ya, üçüncülük ödülü ise ‘Yeşil Türbem’ rumuzuyla Nesrin Tuna’ya verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in çeşitli hediyeler takdim ettiği ödül töreni, sergi açılışıyla sona erdi.

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