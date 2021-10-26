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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar’dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret

İHA

Dündar’dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat üyelerine Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında sunum yapan Dündar, Osmangazi’nin 12 yıllık gelişmesini anlattı.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kısa süre önce yeni binasına taşınan MHP ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu’na ve teşkilat üyelerine yeni ilçe merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.
Türkiye’nin çok farklı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Başkan Dündar, “Her gün farklı gündemlerle ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastedilmek isteniyor. Bağımsızlığımız hedef alınıyor. Huzur ortamımız bozulmaya çalışılıyor. Son olarak büyükelçiler konusunda bunu çok net şekilde yaşadık. Türkiye’yi muz cumhuriyeti zannediyorlar. Demokrasiyi, kanunu, hukuku tanımadan iç işlerimize karışıyorlar. Çağdaş dünyadaki eşkıyalığın en bariz örneği bu yaşananlar. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin bu duruma tavır göstermesi ile uluslararası hukuka uymayan bir şey yaptıklarını kabul etmek durumunda kaldılar. Bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışırken aslında kendilerinin bağımsız olmadıklarını ortaya koydular” dedi.
Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği ve huzuru konularında herkesin dik duruş göstermesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Ne yazık ki içimizdeki birçok kişi bu kişilere uymuş oluyorlar. Millî konularda bence hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği ve huzuru konularında dik duruş göstermeliyiz. Türkiye’nin etrafındaki ülkelerin hepsini parçaladılar. Asıl hedef ise ülkemiz. Bizim insanımızın bunu görmesi lâzım” diye konuştu.
MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’na bir sunum yaparak Osmangazi’nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi’nin 12 yıllık gelişimini görsel ve rakamsal verilerle ortaya koydu. Eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar pek çok alanda hizmet ürettiklerini belirten Başkan Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa turizmine ciddi bir katkı sağladı. 128 farklı ülkeden 1 milyonun üzerinde ziyaretçi müzeyi gezerek kent turizmine canlılık getirdi. Şehrin merkezinde hayata geçirdiğimiz Osmangazi Meydanı projesi, gerçek bir dönüşüm. 17 bin metrekarelik alanda bu çalışmayı yapıyoruz. 160 milyon kamulaştırmaya para verdik. İhale bedeli ise 210 milyon lira. Şehrin merkezindeki çöküntü haline gelen bölgeyi, kamu hizmet alanına dönüştürdük. Altındaki 2000 araçlık otopark ise şehir trafiğine merhem olacak. Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu’ndaki çalışmaları tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrini gerçekleştirdik. Türkiye’de atletizm sporunun gelişmesine öncülük edecek bir tesis oldu. Fetih Müzesi’nde sanal olarak yansıttığımız eski Bursa’nın gerçeğini, Hisar bölgesinde ortaya koymak istiyoruz. O bölgeyi bir açık hava müzesine dönüştüreceğiz” dedi.
Vatandaşın talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Türkiye’de sosyal belediyecilik alanında bir ilk olacak olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM), Türkiye’nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ülkedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına yön veren Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, kent içi ulaşımına soluk aldıran Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, bilgi evleri, kapalı pazar alanları, parklar ve yeşil alanlar gibi Osmangazi’ye değer katan onlarca proje ve çalışma hakkında bilgiler verdi.
Merkezden en uç noktaya kadar Osmangazi’nin 136 mahallesinin tamamında hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Dündar, vatandaşlardan aldıkları güçle Osmangazi için, Bursa için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.
“Üretken belediyeciliğin örneği Osmangazi”
MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu da, ziyaretinden dolayı şahsı ve teşkilatı adına Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu. Osmangazi’nin Türkiye’nin en büyük beşinci ilçesi olarak yükünün ağır olduğunu ifade eden Seyfioğlu, “Sizin öncülüğünüzde Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı projeler ve çalışmalar Türkiye’de örnek gösteriliyor. Üretken belediyeciliğin Türkiye’nin en güzel örneği Osmangazi Belediyesi’dir” dedi.

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