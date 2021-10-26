Bursa’nın ‘güvenli okul yolu’ projesine ödül

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Ulaşım, Güvenli ve Sağlıklı Hareketlilik’ konulu yarışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘güvenli okul yolu’ projesi ödüle lâyık görüldü.

Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in elinden alındı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle lâyık görülen ‘güvenli okul yolu’ projesi, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü işbirliğinde hazırlandı. Çocukların ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla hazırlanan proje için Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi’nde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisenin de içinde bulunduğu yaklaşık 500 bin metrekare alan pilot bölge olarak seçildi. Proje kapsamında çocukların ve gençlerin kendilerini güvensiz hissettiği alanların yine çocuklar ve gençlerin iştirâki ile belirlenerek iyileştirilmesi sağlanacak. Güvenli okul rotaları oluşturulacak ve belirlenen okul rotalarındaki kent mobilyaları çocuklar ve gençlere yönelik tasarlanacak.

Yürüyen okul servisi uygulaması, proje alanındaki yaya yollarının ve otobüs duraklarının güvenli hale getirilmesi ve okula gidiş gelişlerde bisiklet ve skutır ile ulaşımı teşvik etmek maksadıyla sadakat kart uygulamasının yapılması ve çocukların ödüllendirilmesi de proje kapsamında yer alıyor. Yine okullara bisiklet ve bisiklet parkı teşviklerinin uygulanması ile kritik noktalara bisiklet yolu sinyalizasyon sisteminin kurulması da plânlanıyor.

Proje ile sürdürülebilir hareketlilik ve yaşamın desteklenmesi beklenirken, çocukların ve ailelerinin kendilerini daha güvenli hissetmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Karbon emisyonunun azalması ile iklim değişikliğine olumlu katkı sağlaması ön görülen projeye ekonomiye katkı sağlarken, çocukların ve gençlerin belediyenin kentsel hizmetlerine katılmaları da temin edilmiş olacak.

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