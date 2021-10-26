Orhangazi’de su kesintisi

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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