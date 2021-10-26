Yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyen 8 sürücüye para cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yolu kapatıp asker eğlencesi yapan 8 otomobil sürücüsüne tdoplam 4 bin lira cezai işlem uygulandı.
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için araçlarıyla yolu kapattı. Meşaleler yakıp, çiftetelli oynayan grubun kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Gruba çevredekiler tepki gösterirken bazı caddelerde ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolu ulaşıma açarken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 8 aracın sürücüsüne 500'er TL cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-26 16:07:07
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