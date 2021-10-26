İnegöl'de kaçak sigara operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.
KOM ekipleri, Burhaniye Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Osmaniye Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 835 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 400 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 5 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 2 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili Ahmed M., Muhammed B., Ahmet J. ve Eymen E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.